إعلاميون يؤكدون أهمية صناعة محتوى عربي هادف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني (بترا)- اكد إعلاميون ضرورة تحسيـن تمثيل الاعلام العربي وتأثيـره فـي مواجهة التحديات وضرورة التأثيــر الإيجابـي علـى الساحة الدولية، وتوسيع تمثيله الرقمي ونشر الوعي الثقافي.

وأشاروا خلال جلسة نقاشية حول آليات تطوير الإعلام العربـي لإيصال روايته للعالمية على هامش فعاليات المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي، ان الاعلام العربي يواجه تحديات فـي نقل القضايا الإنسانية في الحرب على غزة بشكل فعّال للجمهور الدولـي، وضرورة أن يكون نافذة لفهم أفضل للثقافة والسياق الاجتماعـي فـي المنطقة بوجه عام.

الاعلامية اللبنانية ديما صادق، أكدت أن الإعلام يعتمد على المحتوى ونمط التحرير والتقنيات التي تمكن من الانتشار والوصول، موضحة ان الاعلام في العربي يتمتع بتقنيات عالية ومهنية شخصية عالية أيضا في وقت يواجه تغليب الخط التحريري على مختلف وسائل الاعلام العربية وتغليبها لوجهة نظر دون الاخرى وعدم اعطاء صورة واضحة حول الرواية العربية للعالم الغربي.

ورأت ان مواقع التواصل الاجتماعي كان لها دور فاعل بايصال صوت القضية الفلسطينية للعالمية بسبب سواء من حيث سرعة انتشارها أو المصداقية والواقعية، موضحة أن هناك فرقا بين الرأي والمعلومة حيث كشفت الحرب على غزة التحيز الكامل للاعلام الغربي تجاه الرأي وكان الأسوأ أخلاقيا في نقل حقيقة القضية الفلسطينية لجمهوره.

الإعلامي بقناة "الغد" عمرو عبد الحميد، بين من جهته ان هناك تحديات أمام الإعلام العربي لمواجهة "التراكمية المعلوماتية" في الإعلام الغربي.

واشار الى أن وسائل التواصل الاجتماعي أعادت الزخم الإعلامي للقضية الفلسطينية من خلال متابعتها الحثيثة للجرائم التي ترتكبها اسرائيل .

وقال الإعلامي اللبناني سامي كليب، إن 80 بالمئة من الاخبار العربية كان مصدرها الوكالات العالمية وكان هناك اكثر من 200 تلفزيون عربي منذ 15 سنة تم تمويلها من جهات معينة لنشر انجازاتها وتنفيذ اجندتها وفرضها على الواقع الامر الذي جعل الاعلام العربي تابعا للاعلام الغربي.

واشار الى ان وسائل التواصل الاجتماعي حرفت بوصلة الفكر لدى المشاهد العربي، موضحا ان العالم ونتيجة لتغييبه أصبح اليوم امام ثورة جديدة في الاعلام وثورة الذكاء الاصطناعي.

وبين ان وسائل التواصل الاجتماعي اعادت القضية الفلسطينية الى الواجهة العالمية، مشددا على ضرورة صناعة محتوى يشجع على التفاعل البناء وتعزيز حوار عام بين مختلف القطاعات في المجتمع، ويساعد في تحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية لمحاربة التضليل ويخضع لاعتبارات أخلاقية وتوزيعه على منصات التواصل الاجتماعي.

--(بترا)





رش/ م ف/اح

25/01/2024 15:34:46