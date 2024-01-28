شؤون الأسرة يعقد اجتماعا لمجلس أمنائه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الثاني (بترا) عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة، اليوم الخميس، اجتماعا لمجلس أمنائه، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور رجائي المعشر؛ استعرض خلاله أبرز إنجازات العام الماضي، والخطط المستقبلية التي سينفذها خلال السنوات المقبلة.
وتضمنت أبرز انجازات المجلس، إقرار الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث للأعوام 2024-2028، لضمان عدالة إجراءات التحقيق والمحاكمة لهذه الفئة، وشمول الأحداث المحتاجين للحماية والرعاية وتحسين الإجراءات المقدمة لهم، إضافة إلى أهمية المتابعة على الخطة التنفيذية للاستراتيجية خلال الأعوام المقبلة بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية.
كما شملت إطلاق المجلس تقنية الربط التلفزيوني المغلق؛ لسماع الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، بالتعاون مع مديرية الأمن العام والمجلس القضائي الأردني ووزارة العدل.
وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج المرحلة التجريبية لنظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري؛ والتي أسفرت عن أهمية التوسع في النظام على مستوى المؤسسات والجهات الشريكة؛ وذلك برفع قدرات مقدمي الخدمات بما ينعكس إيجابا على الأداء المؤسسي ويضمن استجابة متكاملة لحالات العنف.
وانتهى المجلس من إعداد التقرير الثاني الخاص بأحوال الأسر اللاجئة في الاردن؛ والذي بدوره يرصد أحوال هذه الأسر ويوفر المعلومات حولها لتطوير السياسات والبرامج والخطط المتعلقة بهذه الفئة بناء على نتائج علمية لتحديد الأولويات الوطنية لتحسين أحوال الأسر والارتقاء بها.
وفي إطار الاهتمام بفئة كبار السن، أعدّ المجلس استراتيجية وطنية لهذه الفئة، وتم تقييمها وتطويرها وكان آخرها الاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2018-2022، وتقريرها التحليلي الذي جاءت توصياته لتؤكد أهمية وجود نوادي نهارية لهذه الفئة، وفي ضوء ذلك يتم حاليا متابعة افتتاح نواد نهارية لكبار السن في المملكة بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى ومنظمة الإنسانية والإدماج.
يشار إلى أن أعضاء مجلس أمناء المجلس يمثلون وزارات التخطيط، والتربية والتعليم، والصحة، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى مدير الأمن العام، ورئيس ديوان التشريع والرأي، وأشخاص بصفتهم الشخصية.
--(بترا)
م ه/رق
25/01/2024 15:25:26
MENAFN28012024000117011021ID1107777596
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