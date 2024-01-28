شؤون الأسرة يعقد اجتماعا لمجلس أمنائه

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني (بترا) عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة، اليوم الخميس، اجتماعا لمجلس أمنائه، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور رجائي المعشر؛ استعرض خلاله أبرز إنجازات العام الماضي، والخطط المستقبلية التي سينفذها خلال السنوات المقبلة.

وتضمنت أبرز انجازات المجلس، إقرار الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث للأعوام 2024-2028، لضمان عدالة إجراءات التحقيق والمحاكمة لهذه الفئة، وشمول الأحداث المحتاجين للحماية والرعاية وتحسين الإجراءات المقدمة لهم، إضافة إلى أهمية المتابعة على الخطة التنفيذية للاستراتيجية خلال الأعوام المقبلة بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية.

كما شملت إطلاق المجلس تقنية الربط التلفزيوني المغلق؛ لسماع الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، بالتعاون مع مديرية الأمن العام والمجلس القضائي الأردني ووزارة العدل.

وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج المرحلة التجريبية لنظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري؛ والتي أسفرت عن أهمية التوسع في النظام على مستوى المؤسسات والجهات الشريكة؛ وذلك برفع قدرات مقدمي الخدمات بما ينعكس إيجابا على الأداء المؤسسي ويضمن استجابة متكاملة لحالات العنف.

وانتهى المجلس من إعداد التقرير الثاني الخاص بأحوال الأسر اللاجئة في الاردن؛ والذي بدوره يرصد أحوال هذه الأسر ويوفر المعلومات حولها لتطوير السياسات والبرامج والخطط المتعلقة بهذه الفئة بناء على نتائج علمية لتحديد الأولويات الوطنية لتحسين أحوال الأسر والارتقاء بها.

وفي إطار الاهتمام بفئة كبار السن، أعدّ المجلس استراتيجية وطنية لهذه الفئة، وتم تقييمها وتطويرها وكان آخرها الاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2018-2022، وتقريرها التحليلي الذي جاءت توصياته لتؤكد أهمية وجود نوادي نهارية لهذه الفئة، وفي ضوء ذلك يتم حاليا متابعة افتتاح نواد نهارية لكبار السن في المملكة بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى ومنظمة الإنسانية والإدماج.

يشار إلى أن أعضاء مجلس أمناء المجلس يمثلون وزارات التخطيط، والتربية والتعليم، والصحة، والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى مدير الأمن العام، ورئيس ديوان التشريع والرأي، وأشخاص بصفتهم الشخصية.

--(بترا)

م ه/رق

25/01/2024 15:25:26