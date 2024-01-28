ديوان المحاسبة يبحث ووفدا من الخارجية البريطانية التعاون المشترك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني (بترا)- بحث ديوان المحاسبة مع وفد من وزارة الخارجية البريطانية، فرص التعاون المستقبلي بين الجانبين والعديد من المؤسسات البريطانية ذات العلاقة.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، خلال زيارة الوفد للديوان اليوم الخميس، أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني شكلت خارطة طريق ودعما كبيرا لديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن عملية التحديث التي تجري حاليا وسيعلن عنها في إطار الخطة الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة ستكون منسجمة مع منظومة الإصلاح في محاورها الثلاثة.

وأوضح الحمادين للوفد الضيف أن الديوان لا يتعرض لأي ضغوط أو تدخلات أو توجيهات في عمله الفني الرقابي من أي جهة كانت وأن استقلالية عمل الديوان مصانة بالقانون.

وأكد أن الديوان كجزء من منظومة الدولة الأردنية يستهدف تطوير الموارد البشرية والتقارير الصادرة عنه، مبيناً أن التقرير المقبل سيشهد آلية جديدة لإعداده وفق مبدأ الأهمية النسبية وتصنيف المخالفات إلى 3 مستويات حسب جسامة المخالفة، إضافة إلى حوسبة الحصول على المعلومات من الجهات الخاضعة للرقابة وتسريع آلية ردود تلك الجهات على المخالفات وأتمتة العملية، بهدف اختصار الجهد والوقت وضمان دقة المعلومات.

وأشار إلى أنه سيجري خلال الفترة المقبلة تدريب مدققي ديوان المحاسبة على العديد من الممارسات الفضلى في التدقيق للأغراض العامة، ومنها التدقيق الجنائي، وتحليل البيانات، والجرائم الإلكترونية، وتطبيقات الذكاء الصناعي في التدقيق، كما سيجري التوسع في التدقيق القطاعي بمعنى أن يسلط الضوء على قطاع معين ودراسته بشكل شمولي كقطاع الصحة والتعليم والنقل، بهدف تقديم مقترحات تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتحدث الحمادين عن دراسة الموازنة العامة للدولة، وتقديم تقرير بذلك لمجلس الأمة، مؤكدا أن الديوان يراجع الحسابات الختامية للحكومة، ويعد تقريراً مفصلاً بذلك يبين فيه ملاحظاته وتوصياته لإرفاقه مع التقرير السنوي المقدم إلى مجلس الأمة بشقية النواب والأعيان.

من جهته أبدى الوفد الضيف إعجابه بإنجازات الديوان، ومهام المتعددة التي تتفق في العديد منها مع الممارسات الدولية الفضلى في مجال الرقابة، مؤكداً أنه سيقدم اقتراحات تصب في تقديم مساعدات فنية وتدريبيه لديوان المحاسبة والمساهمة بخطة التطوير التي تتباها إدارة للديوان.

--(بترا)

رش/م ف/رق

25/01/2024 15:12:23