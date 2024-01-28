افتتاح المختبر البحثي التدريبي والمكتب الإقليمي لشركة الفيحاء العلمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني (بترا)- افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، المختبر البحثي التدريبي والمكتب الإقليمي لشركة الفيحاء العلمية.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الخميس، إن هذه النجاحات التكنولوجية المخبرية في المختبر البحثي التدريبي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في واحدة من الشركات الأردنية السباقة في توفير المستهلكات والاحتياجات الضرورية للمختبرات الطبية والبحثية، ليست جديدة على والأردن الذي يحتضن قامات وكفاءات متميزة وسباقا في تصدير الكفاءات في مختلف المجالات إلى دول العالم.

وأشار مهيدات إلى النجاحات الوطنية التي تحققت خلال جائحة كورونا وحولت الأزمة إلى فرص صناعية واقتصادية، حيث تم إيجاد 51 مصنعا للمعقمات، و56 مصنعا للكمامات خلال 3 أشهر تصدر إلى عدة دول ومنها دول عظمى، لافتا إلى التوجيهات الملكية بالاستمرار نحو التميز والابتكار وتعزيز دور الأردن الريادي وصدارته.

من جهته، قال مدير عام شركة الفيحاء العلمية مصطفى عبد ربه، إن الأردن من أوائل دول العالم التي أدخلت التكنولوجيا الحديثة وعرف بمنظومة التزويد الذكي لضمان استمرارية رفد المؤسسات الصحية والجنائية والخدمية بالمحاليل والمواد المخبرية.

وقدم المدير التنفيذي للشركة المهندس إياد عطوة، خلال جولة تعريفية بالتطبيقات التكنولوجية للعلوم الجزئية البيولوجية في العلوم الجنائية والتشخيصية الدقيقة والبحثية والانعكاسات المهمة لها في مجالات الأمن الغذائي وصحة الحيوان والبيئة.

واطلع مهيدات على مستودعات الأجهزة والمعدات ومركز التميز، حيث تابع مراحل انتقال العينات وتشخيصها باستخدام الجيل الحديث من الأجهزة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي والنمط الحديث في التسلسل الجيني لتشخيص الأورام والأمراض الوراثية المعقدة.

--(بترا)

ع د/م ف/رق

25/01/2024 15:10:50