افتتاح المختبر البحثي التدريبي والمكتب الإقليمي لشركة الفيحاء العلمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الثاني (بترا)- افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، المختبر البحثي التدريبي والمكتب الإقليمي لشركة الفيحاء العلمية.
وقالت المؤسسة في بيان اليوم الخميس، إن هذه النجاحات التكنولوجية المخبرية في المختبر البحثي التدريبي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في واحدة من الشركات الأردنية السباقة في توفير المستهلكات والاحتياجات الضرورية للمختبرات الطبية والبحثية، ليست جديدة على والأردن الذي يحتضن قامات وكفاءات متميزة وسباقا في تصدير الكفاءات في مختلف المجالات إلى دول العالم.
وأشار مهيدات إلى النجاحات الوطنية التي تحققت خلال جائحة كورونا وحولت الأزمة إلى فرص صناعية واقتصادية، حيث تم إيجاد 51 مصنعا للمعقمات، و56 مصنعا للكمامات خلال 3 أشهر تصدر إلى عدة دول ومنها دول عظمى، لافتا إلى التوجيهات الملكية بالاستمرار نحو التميز والابتكار وتعزيز دور الأردن الريادي وصدارته.
من جهته، قال مدير عام شركة الفيحاء العلمية مصطفى عبد ربه، إن الأردن من أوائل دول العالم التي أدخلت التكنولوجيا الحديثة وعرف بمنظومة التزويد الذكي لضمان استمرارية رفد المؤسسات الصحية والجنائية والخدمية بالمحاليل والمواد المخبرية.
وقدم المدير التنفيذي للشركة المهندس إياد عطوة، خلال جولة تعريفية بالتطبيقات التكنولوجية للعلوم الجزئية البيولوجية في العلوم الجنائية والتشخيصية الدقيقة والبحثية والانعكاسات المهمة لها في مجالات الأمن الغذائي وصحة الحيوان والبيئة.
واطلع مهيدات على مستودعات الأجهزة والمعدات ومركز التميز، حيث تابع مراحل انتقال العينات وتشخيصها باستخدام الجيل الحديث من الأجهزة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي والنمط الحديث في التسلسل الجيني لتشخيص الأورام والأمراض الوراثية المعقدة.
--(بترا)
ع د/م ف/رق
25/01/2024 15:10:50
MENAFN28012024000117011021ID1107777594
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