انطلاق فعاليات المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني (بترا) رائف الشياب- انطلقت في عمان اليوم الخميس فعاليات المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي تحت شعار "بناء قطاع إعلامي مرن ومستدام"، بتنظيم من "منصة لحظات ابداع" وبمشاركة عربية واسعة من صناع المحتوى وخبراء السوشيال ميديا.

وأكد الرئيس التنفيذي لمنصة "لحظات ابداع" الدكتور أيمن ارشيد، أن المنتدى يعد منصة فريدة لقادة وسائل الإعلام وصناع المحتوى وخبراء السوشيال ميديا للتواصل والمشاركة في سلسلة من حلقات النقاش وفرص تبادل الأفكار حول مجموعة من الموضوعات المهمة بما في ذلك، دور وسائل التواصل الاجتماعي وصناعة الرأي العام، في تطوير الإعلام العربي وليتبوأ مكانة متقدمة عالميا.

وأشار الى أن إقامة المنتدى يعقد اليوم في ظرف استثنائي يمر على الشعب الفلسطيني قدم الأردن خلاله دورا بارزا من خلال الجهود الدبلوماسية الملكية المستمرة التي اسهمت في تغيير الرأي العام الدولي تجاه الحرب على غزة، وكسر الحصار وإيصال المساعدات والمستلزمات الطبية، لافتا إلى الدور الريادي الذي قام به سلاح الجو الملكي بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني والتي تم من خلالها تحريك البوصلة العالمية بضرورة فتح مسارات برية وجوية للقطاع لتأمينهم بالمستلزمات الطبية والغذائية.

من جهته، أكد رئيس مجلس امناء جامعة الشرق الأوسط الدكتور يعقوب ناصر الدين، أهمية المنتدى في تعزيز دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل رأي عام عالمي أكثر توافقا حول مختلف القضايا السياسية والإنسانية خاصة القضية الفلسطينية التي تمر بأصعب مراحلها بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية الظالمة على غزة.

وبين أن المنتدى هو تفاعل غير مسبوق على صعيد الرأي العام العالمي، لافتا الى الاحتجاجات الكبيرة حول العالم تنديدا بحرب الإبادة التي يشنها الجيش الاسرائيلي على غزة.

وأشار الى دور وسائل التواصل الإجتماعي في التأثير على الرأي العام العالمي وتجاوزها كل المحددات التي وضعتها وسائل الإعلام التقليدية خاصة المسيطر عليها من قبل الاحتلال الاسرائيلي لتزييف وقلب الحقائق من أجل تبرير الجرائم البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح العين الدكتور محمد المومني خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي جاءت بعنوان" دور وسائل التواصل الاجتماعي في صناعة الرأي" أن الحرب على غزة اثبتت مدى تأثير السوشيال ميديا على الرأي العام العالمي والذي بدا واضحا من خلال خروج المسيرات في مختلف العواصم العالمية، ما يضع وسائل الإعلام التقليدية أمام تحدي مهني وأخلاقي كبير.

وقال، إن المشهد الإعلامي لم يعد قادرا على استيعاب ما يحدث في السوشيال ميديا خلال هذه الحرب وقدرته على نقل ما يحدث في ميدان المعركة من قتل وجرائم للرأي العام العالمي، ما أدى الى تغيير المفهوم العالمي حول القضية الفلسطينية والحرب الدائرة على غزة.

وأضاف، إن الموقف الأردني تجاه الحرب على غزة كان متقدما، والإعلام العالمي وكذلك السوشيال ميديا تناول أبرز قصص الموقف الأردني بدرجة كبيرة من خلال وسائل الإعلام المحلية والعربية، موضحا أن هناك جبهة إعلامية بمساندة الجبهة العسكرية التي بات لها دور كبير لنقل جرائم الحرب والقتل للمدنيين.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لتلفزيون المملكة دانا الصياغ، إن التغطية الإخبارية للقناة خلال الحرب على غزة أصبحت على مدار الساعة، مشيرة إلى أن الدور الأردني الثابت تجاه وقف هذه الحرب كان دافعا لوسائل الإعلام للقيام بدورها الوطني.

وأشارت إلى أن عدد مشاهدات المتابعين لمحتوى المملكة على منصات التواصل الاجتماعي تجاوز 300 مليون مشاهدة خلال الحرب على غزة، لافتة إلى إطلاق منصة للمملكة باللغة الإنجليزية أثناء العدوان على القطاع، وترجمة بعض المواد الإعلامية بهدف نقلها إلى الجمهور الغربي.

وقال مدير عام قناة الغد عباس ناصر، إن الإعلام العربي بات بديلا عالميا لنقل الحقائق المغيبة عن العالم الغربي، وبشكل متكامل يعبر عن الواقع بمختلف أشكاله سواء أكان الإعلام الحكومي الرسمي أو الخاص، والذي تطور بشقيه بشكل كبير.

وأضاف، إن السوشيال ميديا كان أثرها واضحا وكبيرا من خلال نقل الخبر من أرض الواقع بوصفها شاهد عيان على ما يجري في قطاع غزة، اذ باتت بديلا عن الإعلام التقليدي، وساهمت في تغيير الصورة الذهنية العالمية تجاه الشخصية الفسطينية، وجرى تسويقها في مواقع التواصل الاجتماعي كقضية يتم فيها كل الانتهاكات الدولية من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

ويواصل المنتدى اليوم مناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على وسائل الإعلام الإخبارية، وكيفية إعادة تشكيل التكنولوجيا الناشئة لمستقبل وسائل الإعلام، والفرص والقيود والاستخدامات الرقمية، ودمج رسائل الاستدامة في حملات الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي.

وستتناول جلسات المنتدى، دور الأردن والجهود الدبلوماسية الملكية في تغيير الرأي العام الدولي تجاه الحرب على غزة، وكيفية كسر الأردن الحصار وإيصال المساعدات والمستلزمات الطبية، ما حرك البوصلة العالمية بضرورة فتح مسارات برية جوية للقطاع لتأمينهم بالمستلزمات الطبية.

--(بترا)





رش/م ف

25/01/2024 15:09:07