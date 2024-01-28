البريد والجمارك يبحثان تسهيل إجراءات التجارة الإلكترونية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني (بترا)- بحث رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، في مقر الشركة اليوم الخميس مع مدير عام الجمارك اللواء جلال القضاة، عملية تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية عبر البريد.

وقال الداوود في بيان للشركة، إن الاجتماع جاء لبحث العديد من القضايا المشتركة التي تهم الجانبين في مجال رفع مستوى خدمات المعاينة، وتسهيل عمليات التخليص على البعائث البريدية والطرود؛ ما يوفر الوقت والجهد والمال على المواطن، بالإضافة إلى البحث في سبل توسيع التسهيلات المقدمة للمتعاملين بالتجارة الإلكترونية، وتذليل بعض العقبات التي تواجه المواطن.

وأوضح الداوود، بحضور مدير عام شركة البريد بالوكالة هنادي الطيب، أن الشركة تولّي موضوع التجارة الإلكترونية اهتماما خاصاً نظرا لأنها تحتل حيزاً واسعاً في مجال التجارة العالمية في السنوات الأخيرة، وهي من المواضيع التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل وتوفر فرصا متزايدة للشباب.

من جهته، قال القضاة إن الاجتماع بحث أبرز التحديات والعقبات التي تواجه التجارة الإلكترونية من خلال شركة البريد، وإجراءات المعاينة والتخمين وآليات التخليص، وخلص إلى مجموعة من القرارات لتسهيل المعاملات وإعادة دراسة مجموعة من الإجراءات، ووضع الحلول المناسبة لها بالسرعة الممكنة، ومنها زيادة ساعات الدوام اليومية.

--(بترا)

غ ح/ ف ج

25/01/2024 14:19:31