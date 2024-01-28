لجنتا الزراعة والريف النيابيتان تلتقيان وفدا من اكساد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني (بترا)- التقت لجنتا الزراعة والمياه، والريف والبادية النيابيتان، اليوم الخميس، مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (اكساد)، ناصر الدين العبيد، والوفد المرافق له، لبحث جهود المركز في مُساعدة البلدان الأعضاء فيه بالقطاع الزراعي.

وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، محمد العلاقمة الذي ترأس الاجتماع، إن الأردن يُعاني من تحديات كبيرة، خصوصًا في مجال المياه، إذ يُعد من أفقر الدول عالميًا، مشيرا إلى الجهود التي ينفذها المركز لمُساعدة البلدان الأعضاء فيه لتنفيذ سياسات معينة في القطاع الزراعي.

ودعا العلاقمة إلى مواجهة التحديات التي تعترض تقدم وازدهار المنطقة العربية، موضحًا أن الشراكة خطوة حاسمة لصالح تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في المناطق التي تشهد صراعات وأزمات.

بدورها، قالت رئيسة لجنة الريف والبادية النيابية، عبير الجبور، إن دور المركز مُهم لتطوير البحوث المُتعلقة بالقطاع الزراعي، وعرضت لأبرز التحديات التي تواجه البادية مثل ندرة المياه والتغيرات المناخية.

من جهته، قال العبيد إن الأردن له دور كبير في إنشاء المركز عام 1968، مُضيفًا أن 89 بالمئة من الأراضي العربية تُعد جافة جراء التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن المركز وضع استراتيجية لتحقيق الأمن المائي في البلدان العربية، فيما عرض لأبرز أهداف المركز، كتوفير المُعطيات العلمية والتطبيقية والتقنيات، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الجافة وشبه الجافة العربية، واقتراح سياسات مواجهة العجز المائي.

واضاف، كما يهدف المركز إلى الاستفادة من التطورات العلمية في ترشيد الاستعمال، وتبني سياسات الإدارة الزراعية المُستدامة المُناسبة لمواجهة تفاقم ظاهرة تدهور الأراضي، والاستفادة من التطورات العلمية والتقنية في الاستعمال الأمثل للموارد الزراعية.

وتابع العبيد أن المركز يعمل على تحسين القدرة الإنتاجية للأراضي بشكل عام، وإعادة تأهيل المتدهور منها، وتنمية وتطوير الزراعة المطرية، وزيادة إنتاجيتها، وتحقيق الاستقرار في الإنتاج، وتطوير الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، وتحقيق التكامل والتنسيق في توفير الاحتياجات من المنتجات الحيوانية.

وأشار إلى أن هناك العديد من بذور القمح جرى تطويرها وزراعتها في المنطقة العربية، لتلائم طبيعتها المُتغيرة جراء التغير المناخي، ما يعني تحقيق الأمن الغذائي لها.

وحضر الاجتماع؛ النواب موسى هنطش، ذياب المساعيد، حابس الشبيب.

--(بترا)

م خ/ ف ج

25/01/2024 14:13:54