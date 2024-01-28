الحكومة البريطانية تنفي نيتها فرض التجنيد الإجباري

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 25 كانون الثاني (بترا)- نفت الحكومة البريطانية أن لديها خططا لفرض التجنيد الإجباري بعد أن قال قائد الجيش البريطاني الجنرال باتريك سوندرز، إن هناك حاجة إلى "جيش من المواطنين لخوض حرب مستقبلية مع دولة مثل روسيا".

ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن ماكس بلين، المتحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك، قوله، إن الحكومة "ليس لديها أي نية لفرض التجنيد الإجباري"، موضحا أن "الجيش البريطاني لديه تقليد بكونه قوة تطوعية. ولا توجد خطط لتغيير ذلك".

وأضاف، إن "الانخراط في حروب افتراضية ليس مفيداً".

--(بترا)

ر ش/م ف/اح

25/01/2024 14:06:42