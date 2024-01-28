Sunday, 28 January 2024 04:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحكومة البريطانية تنفي نيتها فرض التجنيد الإجباري

1/28/2024 7:10:19 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 25 كانون الثاني (بترا)- نفت الحكومة البريطانية أن لديها خططا لفرض التجنيد الإجباري بعد أن قال قائد الجيش البريطاني الجنرال باتريك سوندرز، إن هناك حاجة إلى "جيش من المواطنين لخوض حرب مستقبلية مع دولة مثل روسيا".
ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن ماكس بلين، المتحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك، قوله، إن الحكومة "ليس لديها أي نية لفرض التجنيد الإجباري"، موضحا أن "الجيش البريطاني لديه تقليد بكونه قوة تطوعية. ولا توجد خطط لتغيير ذلك".
وأضاف، إن "الانخراط في حروب افتراضية ليس مفيداً".
--(بترا)
ر ش/م ف/اح
25/01/2024 14:06:42

MENAFN28012024000117011021ID1107777590

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث