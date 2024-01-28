الحكومة البريطانية تنفي نيتها فرض التجنيد الإجباري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 25 كانون الثاني (بترا)- نفت الحكومة البريطانية أن لديها خططا لفرض التجنيد الإجباري بعد أن قال قائد الجيش البريطاني الجنرال باتريك سوندرز، إن هناك حاجة إلى "جيش من المواطنين لخوض حرب مستقبلية مع دولة مثل روسيا".
ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن ماكس بلين، المتحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك، قوله، إن الحكومة "ليس لديها أي نية لفرض التجنيد الإجباري"، موضحا أن "الجيش البريطاني لديه تقليد بكونه قوة تطوعية. ولا توجد خطط لتغيير ذلك".
وأضاف، إن "الانخراط في حروب افتراضية ليس مفيداً".
--(بترا)
ر ش/م ف/اح
25/01/2024 14:06:42
MENAFN28012024000117011021ID1107777590
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.