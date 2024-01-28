ارتفاع الإيرادات المحلية العام الماضي 7.6 مليار دينار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت الإيرادات المحلية خلال أحد عشر شهرا الأولى من عام 2023 بقيمة 374 مليون دينار لتصل إلى نحو 7.695 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، وبلغت تغطيتها من النفقات الجارية 88.4 بالمئة.

وجاء الارتفاع مدفوعا بارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 206.5 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 167.5 مليون دينار.

وبحسب النشرة المالية الشهرية، جاء ارتفاع الايرادات الضريبية نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بقيمة 205.5 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 1678 مليون دينار، وتحقيق 108.6 بالمئة من المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2023، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية ودون رفع النسب الضريبية.

وعلى صعيد الإنفاق العام، بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال أحد عشر شهرا الأولى من عام 2023 حوالي 9.760 مليار دينار، مقابل 9.388 مليون دينار خلال المماثلة من عام 2022، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 590.7 مليون دينار.

--(بترا)





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25/01/2024 13:52:55