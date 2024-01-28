ارتفاع الإيرادات المحلية العام الماضي 7.6 مليار دينار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت الإيرادات المحلية خلال أحد عشر شهرا الأولى من عام 2023 بقيمة 374 مليون دينار لتصل إلى نحو 7.695 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، وبلغت تغطيتها من النفقات الجارية 88.4 بالمئة.
وجاء الارتفاع مدفوعا بارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 206.5 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 167.5 مليون دينار.
وبحسب النشرة المالية الشهرية، جاء ارتفاع الايرادات الضريبية نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بقيمة 205.5 مليون دينار لتصل إلى ما قيمته 1678 مليون دينار، وتحقيق 108.6 بالمئة من المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2023، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية ودون رفع النسب الضريبية.
وعلى صعيد الإنفاق العام، بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال أحد عشر شهرا الأولى من عام 2023 حوالي 9.760 مليار دينار، مقابل 9.388 مليون دينار خلال المماثلة من عام 2022، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 590.7 مليون دينار.
--(بترا)
رش/ف ج
25/01/2024 13:52:55
MENAFN28012024000117011021ID1107777589
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