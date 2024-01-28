إنقاذ شاب قضى 8 أيام تحت أنقاض منزل بخانيونس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني (بترا)- تمكّن أهالي بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة الليلة الماضيه، من انتشال شاب حياً بعد أن قضى 8 أيام كاملة تحت أنقاض منزل قصفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل سكان البلدة الشاب المصاب إلى المستشفى بسيارة مدنية، وقد بدى عليه الهزال والضعف الشديد، وفق مصادر فلسطينية.

ومع اشتداد العدوان الإسرائيلي على خانيونس لم تستطع طواقم الدفاع المدني الوصول إلى المنازل التي يستهدفها الاحتلال، لا سيما مع إطلاق جنود الاحتلال النار على كل من يتحرك، واستهداف سيارات الإسعاف.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع حتى امس عن استشهاد 25 ألفا و700 شهيد، وإصابة 63 ألفا و740 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن الدمار الهائل، والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي سببها القصف الجوي والمدفعي للاحتلال.

الى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، اليوم الخميس، إن الوضع الصحي والإنساني في مجمع ناصر الطبي "كارثي للغاية".

وبحسب مصادر فلسطينية أشار القدرة الى أن مجمع ناصر الطبي يعمل بـ 10بالمئة من طاقته البشرية في ظروف قاسية ومخيفة، لافتا إلى نفاد أدوية التخدير في غرف العمليات، والأدوية المسكنة للآلام كما أن كميات الوقود المتبقية في المجمع لا تكفي لأكثر من 5 أيام.

--(بترا)

رصد/رس/م ف/ اح

25/01/2024 13:50:17