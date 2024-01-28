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انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة إلى 2.7 مليار دينار

1/28/2024 7:10:15 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني (بترا)- واصلت الفاتورة النفطية للمملكة انخفاضها منذ بداية عام 2023 حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي لتصل إلى 2.723 مليار دينار، مقابل 3.302 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2022.
وأشار التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادرعن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، إلى انخفاض مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية حتى نهاية شهر تشرين الثاني لعام 2023، بنسبة 17.5 بالمئة.
ووصلت قيمة تراجع الفاتورة النفطية حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي لعام 2023، نحو 579 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2022.
واستحوذ الوقود المعدني على الحصة الأكبر من مستوردات المملكة من المشتقات النفطية لتصل إلى حوالي 893 مليون دينار، تلاها البترول الخام بقيمة 661 مليون دينار، ثم أرواح النفط "البنزين" بنحو 584 مليونا.
كما بلغت مستوردات المملكة من ديزل "السولار" ما يقارب 546 مليون دينار، بالإضافة إلى زيوت التشحيم بنحو 35 مليونا، والكاز بقيمة 3 ملايين دينار.
--(بترا)
و ر /أ أ/ ف ج
25/01/2024 13:43:43

MENAFN28012024000117011021ID1107777587

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