انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة إلى 2.7 مليار دينار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الثاني (بترا)- واصلت الفاتورة النفطية للمملكة انخفاضها منذ بداية عام 2023 حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي لتصل إلى 2.723 مليار دينار، مقابل 3.302 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2022.
وأشار التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادرعن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، إلى انخفاض مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية حتى نهاية شهر تشرين الثاني لعام 2023، بنسبة 17.5 بالمئة.
ووصلت قيمة تراجع الفاتورة النفطية حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي لعام 2023، نحو 579 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2022.
واستحوذ الوقود المعدني على الحصة الأكبر من مستوردات المملكة من المشتقات النفطية لتصل إلى حوالي 893 مليون دينار، تلاها البترول الخام بقيمة 661 مليون دينار، ثم أرواح النفط "البنزين" بنحو 584 مليونا.
كما بلغت مستوردات المملكة من ديزل "السولار" ما يقارب 546 مليون دينار، بالإضافة إلى زيوت التشحيم بنحو 35 مليونا، والكاز بقيمة 3 ملايين دينار.
--(بترا)
و ر /أ أ/ ف ج
25/01/2024 13:43:43
MENAFN28012024000117011021ID1107777587
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