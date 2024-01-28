روسيا : العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 25 كانون الثاني(بترا)-أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة العسكرية "إيل76" التي تحطمت في مقاطعة بيلجورود الحدودية مع أوكرانيا.

وقالت الطوارىء الروسية في بيان صحفي، إن رجال الطوارئ عثروا على الصندوقين الأسودين للطائرة العسكرية، ووجدت مسجلات الطيران في الجزء الخلفي من الطائرة، وجرى تسليم الصندوقين إلى المحققين.

--(بترا)

س ح/ أ أ

25/01/2024 13:42:20