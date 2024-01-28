روسيا : العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

روسيا : العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة
التاريخ
1/28/2024 7:10:14 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 25 كانون الثاني(بترا)-أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة العسكرية "إيل76" التي تحطمت في مقاطعة بيلجورود الحدودية مع أوكرانيا.
وقالت الطوارىء الروسية في بيان صحفي، إن رجال الطوارئ عثروا على الصندوقين الأسودين للطائرة العسكرية، ووجدت مسجلات الطيران في الجزء الخلفي من الطائرة، وجرى تسليم الصندوقين إلى المحققين.
--(بترا)
س ح/ أ أ
25/01/2024 13:42:20
MENAFN28012024000117011021ID1107777586
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