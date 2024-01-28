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الاحتلال يعتقل 6285 فلسطينيا منذ 7 تشرين الأول الماضي

1/28/2024 7:10:13 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 25 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 6285 بعد اعتقال 30 فلسطينيا اليوم الخميس.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يثبت فشل المجتمع الدولي في وقف الإبادة الجماعية، وتوفير الحد الأدنى من المساعدات والاحتياجات.
وأضافت في بيان لها اليوم، أن الاحتلال لم يلتزم ولم يستمع إلى أي مطالبة دولية أو أممية تخص حماية المدنيين منذ بدء إبادتها للشعب الفلسطيني، حيث تواصل استباحتها غير المسبوقة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وترتكب المزيد من المجازر الجماعية بحقهم بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.
وأشارت إلى أن إسرائيل ماضية في تنفيذ احتلالها ومشاريعها الاستعمارية في قطاع غزة، حيث شرعت أخيرا بتنفيذ مخطط ما تسميه بالمناطق العازلة على حدود القطاع.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
25/01/2024 13:39:01

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