انخفاض العجز في الميزان التجاري للمملكة بنسبة 9.5%

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني (بترا)- انخفض العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، بنسبة 9.5 بالمئة، منذ بداية العام 2023 حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، ليصل إلى 8.731 مليار دينار، مقارنة مع 9.643 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2022.

وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن الصادر اليوم الخميس، إلى انخفاض قيمة الصادرات الكلية حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي من عام 2023، بنسبة 1.8 بالمئة، وصولا إلى ما مقداره 8.221 مليار دينار، مقارنة مع نحو 8.372 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2022.

وتراجعت قيمة الصادرات الوطنية حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي لعام 2023 بنسبة 1.6 بالمئة، لتبلغ 7.606 مليار دينار، مقارنة مع 7.727 مليار دينار للفترة ذاتها من العام 2022.

كما انخفضت قيمة مستوردات المملكة منذ بداية العام الماضي 2023 حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي من نفس العام، بنسبة 5.9 بالمئة، لتصل إلى 16.952 مليار دينار، مقابل 18.015 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2022.

في حين بلغت قيمة المعاد تصديره 615 مليون دينار، حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي لعام 2023، بانخفاض نسبته 4.7 بالمئة، مقارنة مع 645 مليونا لنفس الفترة من العام 2022.

أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت مانسبتة 48 بالمئة، خلال الـ11 من العام 2023، مقارنة بنسبة 46 بالمئة، خلال نفس الفترة من عام 2022 بتحسن بلغ مقداره 2 نقطة مئوية.

أما على الصعيد الشهري، فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر تشرين الثاني الماضي من العام 2023، ما مقداره 758 مليون دينار، بارتفاع نسبته 4.4 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2022.

ووفقا للتقرير، بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر تشرين الثاني من العام 2023، ما مقداره 696 مليون دينار، بارتفاع نسبته 3.7 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2022، والمعاد تصديره 62 مليون دينار، بارتفاع نسبته 12.7 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2022.

أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 1.347 مليار دينار خلال شهر تشرين الثاني الماضي لعام 2023، بانخفاض نسبته 5.1 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2022.

وبحسب التقرير، انخفض العجز في الميزان التجاري خلال شهر تشرين الثاني من العام 2023 بنسبة 15.1 بالمئة، ليبلغ 589 مليون دينار، مقارنة بنفس الشهر من العام 2022.

ووفقا التقرير، بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 56 بالمئة، خلال شهر تشرين الثاني من العام 2023، مقارنة بنسبة 51 بالمئة، خلال نفس الشهر من عام 2022 بتحسن مقداره 5 نقاط مئوية.

--(بترا)

و ر /أ أ

25/01/2024 13:26:52