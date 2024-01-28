انخفاض العجز في الميزان التجاري للمملكة بنسبة 9.5%

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الثاني (بترا)- انخفض العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، بنسبة 9.5 بالمئة، منذ بداية العام 2023 حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، ليصل إلى 8.731 مليار دينار، مقارنة مع 9.643 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2022.
وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن الصادر اليوم الخميس، إلى انخفاض قيمة الصادرات الكلية حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي من عام 2023، بنسبة 1.8 بالمئة، وصولا إلى ما مقداره 8.221 مليار دينار، مقارنة مع نحو 8.372 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2022.
وتراجعت قيمة الصادرات الوطنية حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي لعام 2023 بنسبة 1.6 بالمئة، لتبلغ 7.606 مليار دينار، مقارنة مع 7.727 مليار دينار للفترة ذاتها من العام 2022.
كما انخفضت قيمة مستوردات المملكة منذ بداية العام الماضي 2023 حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي من نفس العام، بنسبة 5.9 بالمئة، لتصل إلى 16.952 مليار دينار، مقابل 18.015 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2022.
في حين بلغت قيمة المعاد تصديره 615 مليون دينار، حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي لعام 2023، بانخفاض نسبته 4.7 بالمئة، مقارنة مع 645 مليونا لنفس الفترة من العام 2022.
أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت مانسبتة 48 بالمئة، خلال الـ11 من العام 2023، مقارنة بنسبة 46 بالمئة، خلال نفس الفترة من عام 2022 بتحسن بلغ مقداره 2 نقطة مئوية.
أما على الصعيد الشهري، فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر تشرين الثاني الماضي من العام 2023، ما مقداره 758 مليون دينار، بارتفاع نسبته 4.4 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2022.
ووفقا للتقرير، بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر تشرين الثاني من العام 2023، ما مقداره 696 مليون دينار، بارتفاع نسبته 3.7 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2022، والمعاد تصديره 62 مليون دينار، بارتفاع نسبته 12.7 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2022.
أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 1.347 مليار دينار خلال شهر تشرين الثاني الماضي لعام 2023، بانخفاض نسبته 5.1 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2022.
وبحسب التقرير، انخفض العجز في الميزان التجاري خلال شهر تشرين الثاني من العام 2023 بنسبة 15.1 بالمئة، ليبلغ 589 مليون دينار، مقارنة بنفس الشهر من العام 2022.
ووفقا التقرير، بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 56 بالمئة، خلال شهر تشرين الثاني من العام 2023، مقارنة بنسبة 51 بالمئة، خلال نفس الشهر من عام 2022 بتحسن مقداره 5 نقاط مئوية.
--(بترا)
و ر /أ أ
25/01/2024 13:26:52
MENAFN28012024000117011021ID1107777584
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