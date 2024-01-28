ندوة في مادبا حول دور القيادة الهاشمية في الدفاع عن فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 25 كانون الثاني (بترا)- استضاف معهد مادبا لفن الفسيفساء ندوة حوارية حول دور القيادة الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وقالت النائب أسماء الرواحنة التي رعت الندوة، إن قيادتنا الهاشمية لم تتوان يوما في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء، وإن الموقف الأردني معروف في الوقوف إلى جانب الأشقاء، ولا سيما تأكيد جلالة الملك المتعلقة بحل الدولتين سبيلا لوقف دوامة العنف في المنطقة.

وقالت التربوية الدكتورة رنا الفقهاء إن جلالة الملك يؤكد دوما أن القضية الفلسطينية هي قضية الأردن الأولى، وبوصلتنا فلسطين وتاجها القدس، الأمر الذي يظهر حجم الدعم الذي تحظى به فلسطين لدى قيادتنا الهاشمية، مشيرة إلى أن جلالة الملك جاب العواصم العالمية لوقف الحرب على غزة، والمطالبة بتلبية حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف.

وعرضت للجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك في دعم صمود الأشقاء عبر إيصال المساعدات والانزلات الجوية المتكررة والمستشفيات الميدانية من قبل قواتنا المسلحة في غزة والضفة الغربية، مؤكدة أهمية الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وعبر عميد المعهد الدكتور أحمد العمايرة عن الاعتزاز بالموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم دوما للأشقاء في فلسطين.

--(بترا)

ج ب/ ف ج

25/01/2024 12:43:22