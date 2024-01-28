ندوة في مادبا حول دور القيادة الهاشمية في الدفاع عن فلسطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 25 كانون الثاني (بترا)- استضاف معهد مادبا لفن الفسيفساء ندوة حوارية حول دور القيادة الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وقالت النائب أسماء الرواحنة التي رعت الندوة، إن قيادتنا الهاشمية لم تتوان يوما في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء، وإن الموقف الأردني معروف في الوقوف إلى جانب الأشقاء، ولا سيما تأكيد جلالة الملك المتعلقة بحل الدولتين سبيلا لوقف دوامة العنف في المنطقة.
وقالت التربوية الدكتورة رنا الفقهاء إن جلالة الملك يؤكد دوما أن القضية الفلسطينية هي قضية الأردن الأولى، وبوصلتنا فلسطين وتاجها القدس، الأمر الذي يظهر حجم الدعم الذي تحظى به فلسطين لدى قيادتنا الهاشمية، مشيرة إلى أن جلالة الملك جاب العواصم العالمية لوقف الحرب على غزة، والمطالبة بتلبية حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف.
وعرضت للجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك في دعم صمود الأشقاء عبر إيصال المساعدات والانزلات الجوية المتكررة والمستشفيات الميدانية من قبل قواتنا المسلحة في غزة والضفة الغربية، مؤكدة أهمية الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وعبر عميد المعهد الدكتور أحمد العمايرة عن الاعتزاز بالموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم دوما للأشقاء في فلسطين.
--(بترا)
ج ب/ ف ج
25/01/2024 12:43:22
MENAFN28012024000117011021ID1107777583
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