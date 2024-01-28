استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين واعتقال 30 بالضفة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 25 كانون الثاني (بترا) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية بير الباشا جنوب مدينة جنين، كما اعتقلت قوات الاحتلال 30 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن عناصر تابعة لحرس الحدود الإسرائيلي اقتحمت القرية بتعزيزات عسكرية، وداهموا منزل عائلة خشان، بعد محاصرته، وأطلقوا النار على الشاب وسام وليد خشان "24 عاما" من مسافة صفر، ما أدى الى استشهاده على الفور.

الى ذلك، شنت قوات الاحتلال اليوم، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 30 فلسطينيا.

ودارت اشتباكات مسلحة في عدة مناطق ومخيمات في الضفة، ما أدى الى وقوع إصابات في جنين ومخيمها.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 30 مواطنا، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في مختلف محافظات الضفة الغربية، خاصة في المخيمات، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وفتشتها وعاثت بها خرابا وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

--(بترا)

م . ف/ أ أ / س س

25/01/2024 12:28:42