الاحتلال يعتقل الطفل الجريح فارس شلاميش من جنين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ صباح اليوم الطفل الجريح فارس محمد شلاميش (17عامًا ونصف) من بلدة برقين/ جنين، وهو من بين (22) مواطنًا جرى اعتقالهم فجر اليوم من الضّفة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ الطفل شلاميش تعرض لإصابة خطيرة برصاص قوات الاحتلال في البطن والصدر مع بتر الإصبع الأوسط في اليد اليمنى، في شهر حزيران/ يونيو 2023، ومكث في مستشفى جنين الحكومي ورفيديا، وخضع لعدة عمليات جراحية، وما يزال بحاجة إلى رعاية صحية حثيثة.

وبحسب والد الطفل فإن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منزلهم صباحًا، ونفّذوا عمليات تخريب وتدمير واسعة داخل المنزل، وقاموا باحتجاز الطفل فارس في غرفة والعائلة في غرفة أخرى، وتم التحقيق مع العائلة قبل اعتقاله لاحقًا، وبحسب والده فإن جنود الاحتلال رفضوا السماح له بأخذ أدويته.

وأوضح نادي الأسير، أنّ اعتقال الطفل الجريح شلاميش، يأتي في إطار حملات الاعتقال المستمرة بعد السابع من أكتوبر في الضّفة، والتي طالت أكثر من 6330 مواطنًا/ة، وشملت كافة فئات منهم الأطفال، علمًا أنّه وخلال شهر يناير شهدنا تصاعدًا في عمليات الاعتقال بحقّ الأطفال ومنهم الجرحى، ونذكر هنا أن الاحتلال أقدم خلال شهر يناير على اعتقال الطفل الجريح حمزة شريم من قلقيلية من سيارة الإسعاف أثناء نقله من المستشفى إلى مستشفى آخر لاستكمال علاجه، وكانت قضية الطفل شريم الذي كان يعاني من إصابة خطيرة أثناء اعتقاله، من أبرز قضايا الأطفال الجرحى التي تابعتها المؤسسات.

ولفت نادي الأسير، إنّ المخاطر على مصير الأسرى الجرحى بعد السابع من أكتوبر تصاعدت مقارنة مع الفترات السابقة، خاصّة في ظل تصاعد الجرائم الطبيّة في سجون الاحتلال، كإحدى أبرز السياسات الممنهجة التي بلغت ذروتها بعد السابع من أكتوبر، هذا إلى جانب جملة كبيرة من السياسات الانتقامية التي فرضتها على الأسرى ومنها عمليات التّعذيب والتّنكيل، والتّجويع والعزل المضاعف.

يذكر أنّ الاحتلال نفذ أكثر من 400 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال بعد السابع من أكتوبر.





وحتى نهاية شهر نوفمبر من العام المنصرم بلغ عدد الأطفال أكثر من 166 طفلًا، فيما لم تتوفر معلومات دقيقة حول أعداد الأطفال في السّجون حاليًا، في ظل الصعوبات التي تواجه الطواقم القانونية في حصر أعداد الأطفال المعتقلين، علمًا أنّ أكثر من 30 طفلًا هم رهن الاعتقال الإداريّ.



