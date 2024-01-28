العمل تحذر العمال داخل أراضي الـ48 من التعاطي مع ترويجات تحصيل مخصصات بدل بطالة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- حذرت وزارة العمل، العمال الفلسطينيين العاملين داخل أراضي الـ48 بشكل منظم، من التعاطي مع الإعلانات التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض المكاتب بخصوص تحصيل مخصصات بدل بطالة لهم من مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، نتيجة انقطاعهم عن العمل.

كما حذرت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، عمالنا من التعامل مع هذه المكاتب المسؤولة عن هذه الإعلانات، والتي تسعى إلى استغلال العمال من خلال تحصيل مبالغ مالية بغير وجه حق.

وأهابت وزارة العمل بكافة عمالنا داخل أراضي الـ48، الذين تعرضوا للاحتيال، "التوجه فورا إلى مكاتب العمل المنتشرة في كافة المحافظات الفلسطينية، من أجل تقديم الشكاوى، حتى نستطيع اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الخصوص، حيث تحرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات المجانية لكم وبشكل دائم".



