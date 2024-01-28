العمل تحذر العمال داخل أراضي الـ48 من التعاطي مع ترويجات تحصيل مخصصات بدل بطالة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- حذرت وزارة العمل، العمال الفلسطينيين العاملين داخل أراضي الـ48 بشكل منظم، من التعاطي مع الإعلانات التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض المكاتب بخصوص تحصيل مخصصات بدل بطالة لهم من مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، نتيجة انقطاعهم عن العمل.
كما حذرت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، عمالنا من التعامل مع هذه المكاتب المسؤولة عن هذه الإعلانات، والتي تسعى إلى استغلال العمال من خلال تحصيل مبالغ مالية بغير وجه حق.
وأهابت وزارة العمل بكافة عمالنا داخل أراضي الـ48، الذين تعرضوا للاحتيال، "التوجه فورا إلى مكاتب العمل المنتشرة في كافة المحافظات الفلسطينية، من أجل تقديم الشكاوى، حتى نستطيع اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الخصوص، حيث تحرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات المجانية لكم وبشكل دائم".
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