Sunday, 28 January 2024 04:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المياه: ارتفاع المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية الى 44.5%

1/28/2024 7:09:59 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن، إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الخميس، الى ما نسبته 44.5 بالمئة.
ووأكدت الوزارة في بيان، أن التخزين الكلي في السدود الرئيسية ارتفع الى 105.6مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 36.6 بالمئة من طاقتها التخزينية البالغة 288.128 مليون متر مكعب، وأن أعلى كمية هطول سجلت في عجلون -رأس منيف خلال 24 ساعة بلغت 16.7 ملم.
--(بترا)
ي ع/ أ أ / س س
25/01/2024 11:49:20

MENAFN28012024000117011021ID1107777560

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث