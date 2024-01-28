المياه: ارتفاع المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية الى 44.5%

المياه: ارتفاع المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية الى 44.5%
التاريخ
1/28/2024 7:09:59 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن، إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الخميس، الى ما نسبته 44.5 بالمئة.
ووأكدت الوزارة في بيان، أن التخزين الكلي في السدود الرئيسية ارتفع الى 105.6مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 36.6 بالمئة من طاقتها التخزينية البالغة 288.128 مليون متر مكعب، وأن أعلى كمية هطول سجلت في عجلون -رأس منيف خلال 24 ساعة بلغت 16.7 ملم.
--(بترا)
ي ع/ أ أ / س س
25/01/2024 11:49:20
MENAFN28012024000117011021ID1107777560
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