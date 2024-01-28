المياه: ارتفاع المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية الى 44.5%

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن، إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح اليوم الخميس، الى ما نسبته 44.5 بالمئة.

ووأكدت الوزارة في بيان، أن التخزين الكلي في السدود الرئيسية ارتفع الى 105.6مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 36.6 بالمئة من طاقتها التخزينية البالغة 288.128 مليون متر مكعب، وأن أعلى كمية هطول سجلت في عجلون -رأس منيف خلال 24 ساعة بلغت 16.7 ملم.

--(بترا)

ي ع/ أ أ / س س

25/01/2024 11:49:20