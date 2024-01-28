عشرات الشهداء من النازحين بالمجازر الإسرائيلية المتواصلة على جنوب غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الثاني (بترا)- ارتقى عشرات الشهداء من المدنيين في اليوم الـ111 للمجازر التي يتواصل الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها والقصف المستمر لخانيونس جنوبي قطاع غزة.
ووفقا لمصادر طبية فلسطينية، ركز جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه اليوم الخميس، على خانيونس واستهدف مجمع ناصر الطبي ومركزا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يؤوي آلاف النازحين، ما أدى الى استشهاد أكثر من 50 طفلا وأمراة وكبار في العمر من النازحين.
كما استهدف الاحتلال اليوم، بقصف مدفعي حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر في خانيونس.
من جهتهما، حذر الصليب الأحمر من إغلاق كامل للقطاع الصحي في قطاع غزة ومنظمة الصحة العالمية من العواقب الوخيمة ، وأكدا أن وضع المستشفيات في خانيونس كارثي.
الى ذلك، استشهد عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم، وأصيب آخرون في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما أصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال شقة سكنية بحي تل السلطان غربي مدينة رفح.
كما استشهد أربعة أطفال، الليلةالماضية، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينيه، قام مواطنون بانتشال جثامين 4 أطفال بعد قصف طيران الاحتلال مربعًا سكنيًا كاملا بالمخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.
وبحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة، استشهد 25105 شخصا، واصيب 62681 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي.
وبحسب حصيلة القتلى، الذي أقر بها جيش الاحتلال، ارتفعت إلى 531 منذ 7 تشرين الأول الماضي، ومقتل 195 منهم منذ العمليات البرية في 26 تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
رصد/رس/ أ أ / س س
25/01/2024 10:43:29
MENAFN28012024000117011021ID1107777558
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