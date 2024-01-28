عشرات الشهداء من النازحين بالمجازر الإسرائيلية المتواصلة على جنوب غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني (بترا)- ارتقى عشرات الشهداء من المدنيين في اليوم الـ111 للمجازر التي يتواصل الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها والقصف المستمر لخانيونس جنوبي قطاع غزة.

ووفقا لمصادر طبية فلسطينية، ركز جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه اليوم الخميس، على خانيونس واستهدف مجمع ناصر الطبي ومركزا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يؤوي آلاف النازحين، ما أدى الى استشهاد أكثر من 50 طفلا وأمراة وكبار في العمر من النازحين.

كما استهدف الاحتلال اليوم، بقصف مدفعي حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر في خانيونس.

من جهتهما، حذر الصليب الأحمر من إغلاق كامل للقطاع الصحي في قطاع غزة ومنظمة الصحة العالمية من العواقب الوخيمة ، وأكدا أن وضع المستشفيات في خانيونس كارثي.

الى ذلك، استشهد عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم، وأصيب آخرون في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما أصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال شقة سكنية بحي تل السلطان غربي مدينة رفح.

كما استشهد أربعة أطفال، الليلةالماضية، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وبحسب مصادر فلسطينيه، قام مواطنون بانتشال جثامين 4 أطفال بعد قصف طيران الاحتلال مربعًا سكنيًا كاملا بالمخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.

وبحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في غزة، استشهد 25105 شخصا، واصيب 62681 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي.

وبحسب حصيلة القتلى، الذي أقر بها جيش الاحتلال، ارتفعت إلى 531 منذ 7 تشرين الأول الماضي، ومقتل 195 منهم منذ العمليات البرية في 26 تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

رصد/رس/ أ أ / س س

25/01/2024 10:43:29