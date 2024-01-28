العتوم: التربية تطبع 23 ألف كتاب لغة فرنسية رغم حاجتها إلى 200 فقط

(MENAFN
- Amman Net) قال النائب زيد العتوم ان وزارة التربية تقوم بطباعة 23 الف كتاب لغة فرنسية رغم حاجتها الى 200 كتاب، وان هناك 10 الاف سيارة حكومية "محركها اكبر 2000 سي سي".
جاء ذلك خلال كلمته اليوم في مجلس النواب اثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024، إذ تم منح كل نائب يرغب بالحديث مدة 10 دقائق، و20 دقيقة للمُتحدث باسم الكُتلة النيابية، حيث تحدث النائب زيد العتوم بإسم حزب إرادة.
وقال العتوم "اعتدنا على وجود العجز في الموازنة"، واضاف انه يتم في كل عام يكون الانفاق زيادة كما نملك،وان ذلك العجز الناتج يتم تمويله عن طريق الاقتراض، ومن ثم يتم الاث=قتراض في العام الذي يليه ليس لسد العجز فقط بل لسداد فوائد القروض، واضاف انه الاقتراض لو تم من اجل زيادة الايرادات ومن ثم استخدام تلك الايرادات لسد العجز
لكان منطقي، حيث اكد على ان ذلك يتنافى مع حسن الادارة.
واكد العتوم على أن تجربه صندوق النقد على مدى سنوات طويلة زاد الوضع سوء، وان برنامج عمل الحكومة اصبح مرتبط ببرنامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، واضاف ان الاصلاح دوما يأتي على حساب الطبقة الضعيفة.
وشدد العتوم على وجوب اقناع العامة بأن الاستمرار بالانفاق العام على الامور غير الاساسية يجب أن يتوقف.
كما اكد على ضرورة تعزيز الايرادات، من خلال فتح القطاعات الاقتصادية والانفتاح على العالم ومواكبة ما يحدث، واعادة تنظيم القطاع العقاري، والتنقيب عن العملات الرقمية خاصة.
واضاف ان الموازنة في هيئتها وصورتها الحالية لا تختلف عن سابقاتها.
وفيما يتعلق بالتحديث الاقتصادي، اشار العتوم انه من غير الواقعي استهداف توفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات في الوقت الذي تتراجع فيه فرص العمل حاليا.
كما نوه النائب زيد العتوم ان الحكومة لا تجيب على العديد من الأسئلة النيابية، واضاف انها "على ما يبدو ضامنة نفسها من السائلة والمراقبة".
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