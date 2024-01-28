41 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني(بترا)- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الخميس، عند 41 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 39.30 دينار لجهة الشراء من المواطنين.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 48.20 و 36.50 دينار على التوالي.

واستهل المعدن الأصفر تداولاته بالسوق العالمية اليوم الخميس، عند 2015 دولارا، للأونصة الواحدة.

--(بترا)

س ص/أ م / س س

25/01/2024 10:40:56