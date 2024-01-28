اندماج حزب التيار الوطني بحزب الاتحاد الوطني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 كانون الثاني(بترا) - اندمج يوم أمس الأربعاء، حزب التيار الوطني بحزب الاتحاد الوطني الأردني، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشهد السياسي الأردني، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات القادمة، وتمهيدًا لمرحلة جديدة من التعاون السياسي والاجتماعي بين الحزبين.
وأكد رئيس المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني محمد الخشمان، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام حزب التيار الوطني الدكتور حمدي مراد، أهمية تعزيز القوة السياسية لكلا الحزبين، وتجسيد رؤية مشتركة تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، تلبيةً لتطلعات الشعب الأردني تحت شعار واحد : الله، الوطن، الملك"، عاكسًا الروح الوطنية والتزام الحزبين بمستقبل مزدهر ومستقر للأردن.
وأضاف أن هذا الاندماج الذي تحقق بين الأيديولوجيات والسياسات لكلا الحزبين، يمثل نقطة تحول في الحياة السياسية الأردنية، و بداية عهد جديد من التشاركية والتعاون، الذي يتجاوز الخلافات الأيديولوجية ويضع مصلحة الوطن والمواطن في أولوياته.
بدوره أكد حمدي مراد، أن هذا الاندماج سيسهم في تشكيل جبهة سياسية قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية، وسيعمل على تعزيز الديمقراطية والشفافية في الأردن، وليبدأ الحزبان معًا مسيرة جديدة نحو مستقبل واعد للأردن.
--(بترا)
ن ن/أ م / س س
25/01/2024 10:00:58
MENAFN28012024000117011021ID1107777556
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