اندماج حزب التيار الوطني بحزب الاتحاد الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني(بترا) - اندمج يوم أمس الأربعاء، حزب التيار الوطني بحزب الاتحاد الوطني الأردني، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشهد السياسي الأردني، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات القادمة، وتمهيدًا لمرحلة جديدة من التعاون السياسي والاجتماعي بين الحزبين.

وأكد رئيس المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني محمد الخشمان، خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام حزب التيار الوطني الدكتور حمدي مراد، أهمية تعزيز القوة السياسية لكلا الحزبين، وتجسيد رؤية مشتركة تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، تلبيةً لتطلعات الشعب الأردني تحت شعار واحد : الله، الوطن، الملك"، عاكسًا الروح الوطنية والتزام الحزبين بمستقبل مزدهر ومستقر للأردن.

وأضاف أن هذا الاندماج الذي تحقق بين الأيديولوجيات والسياسات لكلا الحزبين، يمثل نقطة تحول في الحياة السياسية الأردنية، و بداية عهد جديد من التشاركية والتعاون، الذي يتجاوز الخلافات الأيديولوجية ويضع مصلحة الوطن والمواطن في أولوياته.

بدوره أكد حمدي مراد، أن هذا الاندماج سيسهم في تشكيل جبهة سياسية قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية، وسيعمل على تعزيز الديمقراطية والشفافية في الأردن، وليبدأ الحزبان معًا مسيرة جديدة نحو مستقبل واعد للأردن.

--(بترا)

ن ن/أ م / س س



25/01/2024 10:00:58