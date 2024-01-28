2572 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 كانون الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2572طنا، منها 1748طن خضار، و561طن فواكه، و 262طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 25 قرشا، والبصل الناشف بين 25-35، والبطاطا بين 25- 40، والبندورة بين 10-25، والجزر بين 35-50، والخيار بين 50-75، والزهرة بين 15-25، والليمون بين 30-50، والموز البلدي بين 50-85قرشا.

--(بترا)

رح/أ م / س س

25/01/2024 09:28:30