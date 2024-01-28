قطر: التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الوساطة غير مسؤولة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 25 كانون الثاني (بترا)- استنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، بشدة تصريحات نقلتها القناة 12 الإسرائيلية على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم فيها دولة قطر بتمويل حركة حماس.
وبحسب التصريحات المنسوبة، وصف نتنياهو الوساطة القطرية بشأن الحرب على غزة بــــ"الإشكالية".
وقال الأنصاري عبر حسابه على موقع (إكس) الليلة الماضية، إن هذه التصريحات غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، مستدركا الأنصاري "لكنها ليست مفاجئة".
وأوضح أنه ومنذ شهور، وبعد وساطة ناجحة خلال العام الماضي أدت إلى إطلاق سراح أكثر من 100 أسير، انخرطت قطر في حوار مستمر مع جميع الأطراف بما في ذلك الطرف الإسرائيلي، في محاولة لوضع إطار لاتفاق جديد لإطلاق الأسرى، وضمان دخول المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة.
وقال الأنصاري"إذا تبين أن التصريحات المتداولة صحيحة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل ويقوض جهود الوساطة لأسباب سياسية ضيقة، بدلا من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك الأسرى الإسرائيليون".
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية تسجيلا مسربا لنتنياهو خلال لقائه عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، قال فيها "إن قطر أكثر إشكالية من الأمم المتحدة والصليب الأحمر، ولم تمارس المزيد من الضغوطات على حركة حماس التي يعتقد أن قطر تمولها".
-- (بترا )
م ف/أ م /س س/ف ج
25/01/2024 09:12:34
MENAFN28012024000117011021ID1107777554
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