قطر: التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الوساطة غير مسؤولة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 25 كانون الثاني (بترا)- استنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، بشدة تصريحات نقلتها القناة 12 الإسرائيلية على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم فيها دولة قطر بتمويل حركة حماس.

وبحسب التصريحات المنسوبة، وصف نتنياهو الوساطة القطرية بشأن الحرب على غزة بــــ"الإشكالية".

وقال الأنصاري عبر حسابه على موقع (إكس) الليلة الماضية، إن هذه التصريحات غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، مستدركا الأنصاري "لكنها ليست مفاجئة".

وأوضح أنه و‏‏منذ شهور، وبعد وساطة ناجحة خلال العام الماضي أدت إلى إطلاق سراح أكثر من 100 أسير، انخرطت قطر في حوار مستمر مع جميع الأطراف بما في ذلك الطرف الإسرائيلي، في محاولة لوضع إطار لاتفاق جديد لإطلاق الأسرى، وضمان دخول المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة.

وقال الأنصاري"إذا تبين أن التصريحات المتداولة صحيحة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل ويقوض جهود الوساطة لأسباب سياسية ضيقة، بدلا من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك الأسرى الإسرائيليون".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية تسجيلا مسربا لنتنياهو خلال لقائه عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، قال فيها "إن قطر أكثر إشكالية من الأمم المتحدة والصليب الأحمر، ولم تمارس المزيد من الضغوطات على حركة حماس التي يعتقد أن قطر تمولها".

-- (بترا )

م ف/أ م /س س/ف ج

25/01/2024 09:12:34