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مجلس الأمن يبحث أمر العدل الدولية لإسرائيل الأربعاء المقبل

1/28/2024 7:09:51 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 27 كانون الثاني (بترا)يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء المقبل، جلسة لبحث الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل من اجل منع وقوع "إبادة جماعية" في قطاع غزة المحتل.
وطلبت الجلسة التي سجلت طارئة الجزائر العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن.
وكان أمين عام الامم المتحدة، أنطونيو غوتيريس أكد الليلة الماضية أنه سيقوم بإحالة الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن غزة إلى مجلس الأمن.
ومن المقرر أن يصوت المجلس على مشروع قرار يوزع لاحقا على الأعضاء بشأن كيفية تطبيق أمر المحكمة.
وعادة ما يصدر مجلس الأمن قراراته بشأن القضية الفلسطينية من الفصل السادس الذي يخلو من فرض عقوبات على الطرف المعني (إسرائيل) أو تهديد باستخدام القوة ضدها.
-- (بترا)
م د/ف ج
27/01/2024 06:40:54

MENAFN28012024000117011021ID1107777552

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