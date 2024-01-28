استشهاد فلسطيني في قرية دير أبو ضعيف شمال شرق جنين

استشهاد فلسطيني في قرية دير أبو ضعيف شمال شرق جنين
التاريخ
1/28/2024 7:09:51 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 27 كانون الثاني (بترا) - أعلن مستشفى ابن سينا بمدينة جنين في بيان صباح اليوم السبت، عن استشهاد فلسطيني (27 عاما) من قرية دير أبو ضعيف، شمال شرق مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وكان الشاب الفلسطيني أصيب بالرصاص الحي في بطنه، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها القرية، نقل إثرها في حالة خطيرة إلى مستشفى ابن سينا، حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.
--(بترا)
م ف/ ف ج
27/01/2024 06:37:12
MENAFN28012024000117011021ID1107777551
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.