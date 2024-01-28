استشهاد فلسطيني في قرية دير أبو ضعيف شمال شرق جنين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 27 كانون الثاني (بترا) - أعلن مستشفى ابن سينا بمدينة جنين في بيان صباح اليوم السبت، عن استشهاد فلسطيني (27 عاما) من قرية دير أبو ضعيف، شمال شرق مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الشاب الفلسطيني أصيب بالرصاص الحي في بطنه، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها القرية، نقل إثرها في حالة خطيرة إلى مستشفى ابن سينا، حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.

--(بترا)

م ف/ ف ج

27/01/2024 06:37:12

