بقاء الأجواء باردة وماطرة حتى الاثنين وجبهة هوائية مصاحبة للثلوج الثلاثاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 كانون الثاني (بترا)-تبقى المملكة اليوم السبت، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة الرطبة، وتستمر الأجواء باردة وماطرة بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون في ساعات الصباح غزيرة أحيانا في بعض المناطق، قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وسط تحذيرات من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.

وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من الثلج الممزوج بالمطر فوق قمم جبال الشراه العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1600م فوق سطح البحر ولفترة قصيرة وتكون غير مؤثرة، والرياح غربية نشطة السرعة، وبإذن الله اعتبارا من ساعات المساء تضعف فرصة هطول المطر تدريجيا وتقل كميات الغيوم.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في ساعات الصباح وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً خاصةً فوق المرتفعات الجبلية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض.

وتكون الأجواء الأحد، ضبابية باردة في اغلب المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء الاثنين، باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتأثر المملكة الثلاثاء، بمنخفض جوي يتمركز إلى الجنوب من جزيرة قبرص، مصحوب بكتلة هوائية باردة جدا حيث تنخفض قليلا درجات الحرارة وتسود أجواء باردة جدا وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى والأجزاء الجنوبية الغريبة من المملكة، ويتوقع أن تكون غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

ومع ساعات الليل، تعبر المملكة الجبهة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي حيث تزداد برودة الأجواء، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة، تكون ممزوجة بالثلج أحيانا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وفي ساعات متأخرة من الليل هناك مؤشرات أولية لهطول زخات من الثلج فوق قمم الجبال الجنوبية العالية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 9 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 7 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 6 - 3، وفي مرتفعات الشراة 7 - 2، وفي مناطق البادية 13 - 6، وفي مناطق السهول 9 - 7، وفي الأغوار الشمالية 16 - 11, وفي الأغوار الجنوبية 19 - 13، وفي البحر الميت 18 - 11، وفي خليج العقبة 21 - 12 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

27/01/2024 06:34:55

