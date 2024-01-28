الجزائر تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لتفعيل حكم محكمة العدل الدولية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الثاني (بترا)-أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا عقب الحكم الصادر اليوم الجمعة، عن محكمة العدل الدولية بخصوص القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني على خلفية ما يرتكبه في غزة، مشيرًا أن الجزائر ستقدم طلبًا لعقد اجتماع من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية.

وقال البيان إ ن البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة تلقت تعليمات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية، بشأن الحكم المؤقت الإجراءات المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب البيان، "تعتبر الجزائر أن حكم محكمة العدل الدولية يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي طويلا لإطلاق العنان لقمعه للشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة."

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية "أُحيطت الجزائر علما بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية والتي يتعين على الاحتلال الإسرائيلي أن يرد عليها خلال شهر واحد".

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/ح أ

26/01/2024 22:13:50

