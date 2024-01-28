Sunday, 28 January 2024 04:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجزائر تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لتفعيل حكم محكمة العدل الدولية

1/28/2024 7:09:50 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الثاني (بترا)-أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا عقب الحكم الصادر اليوم الجمعة، عن محكمة العدل الدولية بخصوص القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني على خلفية ما يرتكبه في غزة، مشيرًا أن الجزائر ستقدم طلبًا لعقد اجتماع من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية.
وقال البيان إ ن البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة تلقت تعليمات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية، بشأن الحكم المؤقت الإجراءات المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، "تعتبر الجزائر أن حكم محكمة العدل الدولية يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي طويلا لإطلاق العنان لقمعه للشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة."
وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية "أُحيطت الجزائر علما بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية والتي يتعين على الاحتلال الإسرائيلي أن يرد عليها خلال شهر واحد".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ح أ
26/01/2024 22:13:50

MENAFN28012024000117011021ID1107777547

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث