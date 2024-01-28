الجزائر تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لتفعيل حكم محكمة العدل الدولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الثاني (بترا)-أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا عقب الحكم الصادر اليوم الجمعة، عن محكمة العدل الدولية بخصوص القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني على خلفية ما يرتكبه في غزة، مشيرًا أن الجزائر ستقدم طلبًا لعقد اجتماع من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية.
وقال البيان إ ن البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة تلقت تعليمات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية، بشأن الحكم المؤقت الإجراءات المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، "تعتبر الجزائر أن حكم محكمة العدل الدولية يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي طويلا لإطلاق العنان لقمعه للشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة."
وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية "أُحيطت الجزائر علما بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية والتي يتعين على الاحتلال الإسرائيلي أن يرد عليها خلال شهر واحد".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ح أ
26/01/2024 22:13:50
MENAFN28012024000117011021ID1107777547
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