ثلاثة قتلى بغارتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 26 كانون الثاني(بترا)- قتل ثلاثة أشخاص بغارتين نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم، على بلدة بيت ليف اللبنانية الجنوبية.

وقال مصدر امني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت، "إن الغارتين استهدفتا أربعة منازل في البلدة، وأدتا الى تدميرها بالكامل".

وأضاف المصدر، "أن عددًا من سكان بلدات لبنانية جنوبية أفادوا بأن الجيش الإسرائيلي قام بالاتصال بهم، وطلب منهم إخلاء منازلهم فورًا، قبل البدء بقصفها؛ مما سبب حالة من الهلع لدى المواطنين".

--(بترا)

ف ج/م د/ح أ

26/01/2024 21:52:43