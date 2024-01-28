ثلاثة قتلى بغارتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان

ثلاثة قتلى بغارتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان
التاريخ
1/28/2024 7:09:50 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 26 كانون الثاني(بترا)- قتل ثلاثة أشخاص بغارتين نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم، على بلدة بيت ليف اللبنانية الجنوبية.
وقال مصدر امني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت، "إن الغارتين استهدفتا أربعة منازل في البلدة، وأدتا الى تدميرها بالكامل".
وأضاف المصدر، "أن عددًا من سكان بلدات لبنانية جنوبية أفادوا بأن الجيش الإسرائيلي قام بالاتصال بهم، وطلب منهم إخلاء منازلهم فورًا، قبل البدء بقصفها؛ مما سبب حالة من الهلع لدى المواطنين".
--(بترا)
ف ج/م د/ح أ
26/01/2024 21:52:43
MENAFN28012024000117011021ID1107777546
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