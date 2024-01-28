تواصل منافسات بطولة المملكة للمصارعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الثاني (بترا)- تواصلت، مساء اليوم الجمعة، منافسات بطولة المملكة للمصارعة لفئات السيدات والذكور تحت 15 عاماً و12 عاماً والتي تستضيفها صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب.
ويُشارك بالبطولة التي انطلقت، يوم أمس الجمعة، أكثر من 350 لاعبًا ولاعبة يتنافسون بتخصصي المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة.
وتأتي البطولة كأولى بطولات الاتحاد الأردني للمصارعة للعام 2024 وتستمر حتى مساء السبت.
وتعد البطولة ذات أهمية كبيرة للاتحاد وذلك لاكتشاف المواهب من كلا الجنسين وزيادة التنافس بين لاعبي أندية ومراكز المصارعة في الأردن وتدعيم صفوف المنتخبات الوطنية.
--(بترا)
ض ع/م د/ح أ
26/01/2024 21:44:56
MENAFN28012024000117011021ID1107777545
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