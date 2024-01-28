تواصل منافسات بطولة المملكة للمصارعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الثاني (بترا)- تواصلت، مساء اليوم الجمعة، منافسات بطولة المملكة للمصارعة لفئات السيدات والذكور تحت 15 عاماً و12 عاماً والتي تستضيفها صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب.

ويُشارك بالبطولة التي انطلقت، يوم أمس الجمعة، أكثر من 350 لاعبًا ولاعبة يتنافسون بتخصصي المصارعة الرومانية والمصارعة الحرة.

وتأتي البطولة كأولى بطولات الاتحاد الأردني للمصارعة للعام 2024 وتستمر حتى مساء السبت.

وتعد البطولة ذات أهمية كبيرة للاتحاد وذلك لاكتشاف المواهب من كلا الجنسين وزيادة التنافس بين لاعبي أندية ومراكز المصارعة في الأردن وتدعيم صفوف المنتخبات الوطنية.

--(بترا)

ض ع/م د/ح أ

26/01/2024 21:44:56