العين محمد المومني يفتتح معرضًا بعنوان غزة صامدة في الرمثا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 26 كانون الثاني(بترا )- افتتح العين محمد المومني أمين عام حزب الميثاق الوطني، مساء اليوم الجمعة، معرض الفنان شادي غوانمة، بعنوان (غزة صامدة) الذي أقيم في فرع الحزب في لواء الرمثا.
وقال العين الدكتور محمد المومني، إن الحرب على غزة تعنينا جميعا ونحن في حزب الميثاق فتحنا أبواب مقر الحزب لإقامة هذه الفعالية التي قدم فيها الفنان غوانمة لوحات عبّر فيها عن صبر وصمود أهل غزة.
وقدم الغوانمة في المعرض، 22 لوحة فنية عن القطاع، تضمنت عدة مواضيع تجسد صمود الشعب الفلسطيني المحب لأرضه.
وقال الفنان غوانمة "إن غزة قضية الأمة العربية والإسلامية والإنسانية، وقد عبرت في أعمالي الفنية عن الصمود والشموخ، وقدمت لوحات عن التهجير تضمن بعضها رمز حمامة السلام الحبيسة، تجسيدا للمعاناة التي يعانيها أخواننا في فلسطين التي تؤثر بنا".
وحضر الافتتاح عدد من أبناء المجتمع المحلي والفنانين التشكيليين.
--(بترا )
ب.و/م د/ح أ
26/01/2024 21:36:32
MENAFN28012024000117011021ID1107777544
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.