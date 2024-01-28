أمين عمان يشارك باجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية في بغداد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الثاني(بترا)- شارك أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، باجتماع المجلس التنفيذي الـ61 لمنظمة المدن العربية الذي استضافته أمانة بغداد تحت شعار (مدن مرنة.. مستقبل مستدام)، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال الفترة من 24 - 25 كانون الثاني الجاري.

والتقى امين عمان على هامش اجتماع المجلس، بأمين بغداد المهندس عمار موسى كاظم، وتم التاكيد على عمق العلاقات التاريخية الأخوية التي تربط مدينتي عمان وبغداد، وتعزيز آفاق التعاون المشترك من دعم فني وتبادل الخبرات في مجالات العمل البلدي.

وأعرب أمين عمان عن تقديره للجهود التي تبذلها أمانة بغداد، ضمن منظومة شاملة من المشاريع الخدمية والتنموية التي تحقق احتياجات المدينة والمواطن، مثمناً جهود تنظيم الاجتماع الذي حظي بمشاركة واسعة من المدن العربية.

وعرض الشواربة، الفرص الاستثمارية في مدينة عمان من خلال شركة رؤية عمان الذراع الاستثماري للأمانة، مؤكدًا أهمية التشاركية مع القطاع الخاص لإقامة المشاريع التنموية في المدن، بما يعزز رفع كفاءة الخدمات، وتجويد حياة السكان، وإيجاد بيئة داعمة ورافعة للاستثمار.

وأشاد أمين بغداد بخطط أمانة عمان التنموية التي شكلت إضافة ومثالًا يحتذى به على المستوى العربي والدولي، مؤكدا أهمية تفعيل مذكرة التفاهم بين الأمانتين الموقعة عام 2019، بما يسهم بالاستفادة من خبرات أمانة عمان في مجالات العمل البلدي، خاصة منظومة التحول الإلكتروني وإدارة النفايات .

واعرب الشواربة استعداد الأمانة وجاهزيتها لأي تعاون مع أمانة بغداد، وتقديم الدعم اللازم من الخبرات أو من خلال اذرع الأمانة الاستثمارية وكذلك الحال في مجالات مؤسستي منظمة المدن العربية التي تحتضنها امانة عمان، وهما المنتدي العربي للمدن الذكية، ومجموعة العمل الثقافي للمدن العربية.

--(بترا)

ع ع/م د/ح أ

26/01/2024 21:22:54