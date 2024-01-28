أمين عمان يشارك باجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية في بغداد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الثاني(بترا)- شارك أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، باجتماع المجلس التنفيذي الـ61 لمنظمة المدن العربية الذي استضافته أمانة بغداد تحت شعار (مدن مرنة.. مستقبل مستدام)، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال الفترة من 24 - 25 كانون الثاني الجاري.
والتقى امين عمان على هامش اجتماع المجلس، بأمين بغداد المهندس عمار موسى كاظم، وتم التاكيد على عمق العلاقات التاريخية الأخوية التي تربط مدينتي عمان وبغداد، وتعزيز آفاق التعاون المشترك من دعم فني وتبادل الخبرات في مجالات العمل البلدي.
وأعرب أمين عمان عن تقديره للجهود التي تبذلها أمانة بغداد، ضمن منظومة شاملة من المشاريع الخدمية والتنموية التي تحقق احتياجات المدينة والمواطن، مثمناً جهود تنظيم الاجتماع الذي حظي بمشاركة واسعة من المدن العربية.
وعرض الشواربة، الفرص الاستثمارية في مدينة عمان من خلال شركة رؤية عمان الذراع الاستثماري للأمانة، مؤكدًا أهمية التشاركية مع القطاع الخاص لإقامة المشاريع التنموية في المدن، بما يعزز رفع كفاءة الخدمات، وتجويد حياة السكان، وإيجاد بيئة داعمة ورافعة للاستثمار.
وأشاد أمين بغداد بخطط أمانة عمان التنموية التي شكلت إضافة ومثالًا يحتذى به على المستوى العربي والدولي، مؤكدا أهمية تفعيل مذكرة التفاهم بين الأمانتين الموقعة عام 2019، بما يسهم بالاستفادة من خبرات أمانة عمان في مجالات العمل البلدي، خاصة منظومة التحول الإلكتروني وإدارة النفايات .
واعرب الشواربة استعداد الأمانة وجاهزيتها لأي تعاون مع أمانة بغداد، وتقديم الدعم اللازم من الخبرات أو من خلال اذرع الأمانة الاستثمارية وكذلك الحال في مجالات مؤسستي منظمة المدن العربية التي تحتضنها امانة عمان، وهما المنتدي العربي للمدن الذكية، ومجموعة العمل الثقافي للمدن العربية.
--(بترا)
ع ع/م د/ح أ
26/01/2024 21:22:54
MENAFN28012024000117011021ID1107777543
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