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البرلمان العربي يرحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة

1/28/2024 7:09:47 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة26 كانون الثاني(بترا)- رحب البرلمان العربي بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
ورحب بمطالبة المحكمة لإسرائيل باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة، فضلا عن مطالبتها بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وأكد البرلمان في بيان له، اليوم الجمعة، في هذا السياق أنه كان يجب على محكمة العدل الدولية، أن تصدر قرارًا بوقف فوري لإطلاق النار، ووصف ما يقوم به الاحتلال بأنه جريمة إبادة جماعية، لاسيما أن تلك الجرائم التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال يشاهدها العالم بشكل يومي على مدار ما يقرب من أربعة أشهر، وراح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال.
وطالب البرلمان مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية بفرض تنفيذ تلك التدابير التي أقرها أعلى جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة.
--(بترا)
ن ا/م د/ح أ
26/01/2024 21:04:49

MENAFN28012024000117011021ID1107777542

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