البرلمان العربي يرحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة26 كانون الثاني(بترا)- رحب البرلمان العربي بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
ورحب بمطالبة المحكمة لإسرائيل باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة، فضلا عن مطالبتها بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وأكد البرلمان في بيان له، اليوم الجمعة، في هذا السياق أنه كان يجب على محكمة العدل الدولية، أن تصدر قرارًا بوقف فوري لإطلاق النار، ووصف ما يقوم به الاحتلال بأنه جريمة إبادة جماعية، لاسيما أن تلك الجرائم التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال يشاهدها العالم بشكل يومي على مدار ما يقرب من أربعة أشهر، وراح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال.
وطالب البرلمان مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية بفرض تنفيذ تلك التدابير التي أقرها أعلى جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة.
--(بترا)
ن ا/م د/ح أ
26/01/2024 21:04:49
MENAFN28012024000117011021ID1107777542
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