الدفاع المدني ينقذ أربعة محاصرين بمجرى سيل في جرش

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 26 كانون الثاني (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن كوادر مديرية دفاع مدني جرش والشرطة تعاملت اليوم مع بلاغ ورد إلى غرفة العمليات والسيطرة، يفيد بوجود أربعة اشخاص محاصرين في مركبتهم داخل مجرى سيل الزرقاء، مقابل طواحين العدوان.
وتحركت مجموعات الدفاع المدني على الفور وعند الوصول تبين وجود حادث تدهور لمركبة؛ مما أدى إلى انحرافها عن الطريق وسقوطها في مجرى السيل، علمًا أنه يوجد بداخلها أربعة أشخاص محاصرين بسبب ارتفاع منسوب المياه داخل السيل.
وعملت فرق الإنقاذ على سحبهم من داخل السيل، وتأمينهم لمنطقة آمنة بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية لهم بالموقع، وحالتهم العامة حسنة.
--(بترا)
ع.ف/م د/ح أ
26/01/2024 20:50:14
MENAFN28012024000117011021ID1107777541
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