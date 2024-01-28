الدفاع المدني ينقذ أربعة محاصرين بمجرى سيل في جرش

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 26 كانون الثاني (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن كوادر مديرية دفاع مدني جرش والشرطة تعاملت اليوم مع بلاغ ورد إلى غرفة العمليات والسيطرة، يفيد بوجود أربعة اشخاص محاصرين في مركبتهم داخل مجرى سيل الزرقاء، مقابل طواحين العدوان.

وتحركت مجموعات الدفاع المدني على الفور وعند الوصول تبين وجود حادث تدهور لمركبة؛ مما أدى إلى انحرافها عن الطريق وسقوطها في مجرى السيل، علمًا أنه يوجد بداخلها أربعة أشخاص محاصرين بسبب ارتفاع منسوب المياه داخل السيل.

وعملت فرق الإنقاذ على سحبهم من داخل السيل، وتأمينهم لمنطقة آمنة بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية لهم بالموقع، وحالتهم العامة حسنة.

--(بترا)

ع.ف/م د/ح أ

26/01/2024 20:50:14