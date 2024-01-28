روسيا: 600 ألف عسكري موجودون في منطقة القتال مع أوكرانيا

روسيا: 600 ألف عسكري موجودون في منطقة القتال مع أوكرانيا
التاريخ
1/28/2024 7:09:46 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 26 كانون الثاني(بترا)- أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن أن أكثر من 600 ألف عسكري روسي موجودون في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقال بوتين خلال اجتماع مع مشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا، "ربما تكون هناك قضايا تتطلب مزيدا من الاهتمام والحلول، منطقة القتال كبيرة، وتقريبا تمتد على مساحة 2000 كيلومتر، وهناك أكثر من 600 ألف شخص في منطقة القتال".
--(بترا)
س ح/م د/ح أ
26/01/2024 20:34:43
MENAFN28012024000117011021ID1107777540
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.