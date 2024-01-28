روسيا: 600 ألف عسكري موجودون في منطقة القتال مع أوكرانيا

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 26 كانون الثاني(بترا)- أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن أن أكثر من 600 ألف عسكري روسي موجودون في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال بوتين خلال اجتماع مع مشاركين في العملية العسكرية في أوكرانيا، "ربما تكون هناك قضايا تتطلب مزيدا من الاهتمام والحلول، منطقة القتال كبيرة، وتقريبا تمتد على مساحة 2000 كيلومتر، وهناك أكثر من 600 ألف شخص في منطقة القتال".

--(بترا)

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26/01/2024 20:34:43