إغلاق طريق حوارة- بشرى بإربد لارتفاع منسوب المياه

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 26 كانون الثاني(بترا)- أعلنت بلدية إربد الكبرى، مساء اليوم الجمعة، إغلاق طريق بشرى- حوارة جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار في المناطق المنحدرة فيها، بما يشكل خطورة على المركبات والمواطنين.

وقال الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل، إنه تم وضع حواجز وإشارات إرشادية بالتنسيق مع الجهات الأمنية للحيلولة دون سلوك الطريق من المواطنين، لافتًا إلى أن الطريق خارج حدود التنظيم، ويعد بديلًا ومختصرًا إلا أن وجود مجرى وادي فيه يجعله خطرًا خلال نزول المطر الغزير.

وأشار التل إلى أنه بالرغم من أن مناطق أربد تشهد أمطارا غزيرة منذ ساعات ما بعد الظهر، إلا أن غرفة العمليات لم تُبلّغ بوجود حوادث لافتة باستثناء شكاوى روتينية متعلقة بارتفاع منسوب المياه ببعض الشوارع وانسداد في بعض مناهل تصريف مياه الأمطار والتعامل مع تجمعات للمياه في حفريات لمتعهدي بعض الشركات الخدمية المختلفة.

وأكد أن فرق الطوارئ في البلدية تتعامل مع هذه الشكاوى، أولا بأول، باستجابة سريعة، كما أن البلدية خاطبت المقاولين، بضرورة معالجة تجمعات المياه في منطاق الحفريات التي تعمل آلياتهم فيها.

--(بترا)

م.ق/م د/ح أ

26/01/2024 20:27:34