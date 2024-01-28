رئيس الوزراء اللبناني: وقف إطلاق النار في غزة مدخل الحل

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 26 كانون الثاني (بترا)- كرر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، لكونه "المدخل الإلزامي لكل الحلول".

وأكد أن الحكومة، ملتزمة بأن تبعد الحرب عن لبنان، داعيًا الى حل دائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي ينطلق من إحياء مبادرة الدولتين التي ستضمن حقوقا عادلة وشاملة للفلسطينيين وأمنا مستداما للإسرائيليين.

وفي كلمة، ألقاها أمام البرلمان، في ختام مناقشة الموازنة قال ميقاتي، "موقفنا الثابت والمكرر يركز على الالتزام بكلّ القرارات الدولية والاتفاقات، منذ اتفاق الهدنة الموقع عام ألف وتسعمئة وتسعة وأربعين، وصولا إلى القرار ألف وسبعمئة وواحد، وكل القرارات الدولية ذات الصلة".

وكشف انه اقترح في مراسلة خطية لوزير الخارجية الأميركية انطوني بلينكن، خطوات تتمثل بفرض وقف دائم للحرب في غزة لتأمين المساعدات الإنسانية لسكان غزة المحاصرين، ما سيسمح بإعادة عقد جلسات التوسط لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وتتضمن الخطوات المقترحة من قبله، إعادة عقد اجتماعات ثلاثية لحل النزاعات المتبقية بين لبنان وإسرائيل من خلال تنفيذ كل معاهدات وقرارات الأمم المتحدة، بدءًا من معاهدة وقف إطلاق النار في عام 1949 وصولًا إلى تنفيذ القرار الأممي رقم 1701.

وشدد على أن النهج الديبلوماسي والتفاوضي هو المدخل الحقيقي والضامن لتحقيق الاستقرار الدائم، بدءًا من وقف العدوان على غزّة والشروع بحلّ عادل ومنصف للقضية الفلسطينية، يرتكز بشكل أساسي على إقامة الدولتين. وجدد مطالبة المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات والاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

--(بترا)

ف ج/م د/ح أ

26/01/2024 18:27:16