رئيس الوزراء اللبناني: وقف إطلاق النار في غزة مدخل الحل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 26 كانون الثاني (بترا)- كرر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، لكونه "المدخل الإلزامي لكل الحلول".
وأكد أن الحكومة، ملتزمة بأن تبعد الحرب عن لبنان، داعيًا الى حل دائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي ينطلق من إحياء مبادرة الدولتين التي ستضمن حقوقا عادلة وشاملة للفلسطينيين وأمنا مستداما للإسرائيليين.
وفي كلمة، ألقاها أمام البرلمان، في ختام مناقشة الموازنة قال ميقاتي، "موقفنا الثابت والمكرر يركز على الالتزام بكلّ القرارات الدولية والاتفاقات، منذ اتفاق الهدنة الموقع عام ألف وتسعمئة وتسعة وأربعين، وصولا إلى القرار ألف وسبعمئة وواحد، وكل القرارات الدولية ذات الصلة".
وكشف انه اقترح في مراسلة خطية لوزير الخارجية الأميركية انطوني بلينكن، خطوات تتمثل بفرض وقف دائم للحرب في غزة لتأمين المساعدات الإنسانية لسكان غزة المحاصرين، ما سيسمح بإعادة عقد جلسات التوسط لتبادل الأسرى والمحتجزين.
وتتضمن الخطوات المقترحة من قبله، إعادة عقد اجتماعات ثلاثية لحل النزاعات المتبقية بين لبنان وإسرائيل من خلال تنفيذ كل معاهدات وقرارات الأمم المتحدة، بدءًا من معاهدة وقف إطلاق النار في عام 1949 وصولًا إلى تنفيذ القرار الأممي رقم 1701.
وشدد على أن النهج الديبلوماسي والتفاوضي هو المدخل الحقيقي والضامن لتحقيق الاستقرار الدائم، بدءًا من وقف العدوان على غزّة والشروع بحلّ عادل ومنصف للقضية الفلسطينية، يرتكز بشكل أساسي على إقامة الدولتين. وجدد مطالبة المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات والاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
--(بترا)
ف ج/م د/ح أ
26/01/2024 18:27:16
MENAFN28012024000117011021ID1107777535
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