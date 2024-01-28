عجلون : رفع الجاهزية لغرفة العمليات الرئيسية في المحافظة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 26 كانون الثاني( بترا) – قال رئيس لجنة الطواريء محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف انه تم رفع الجاهزية العالية لغرفة العمليات الرئيسية بالتنسق والتعاون مع البلديات والدوائر الخدمية والامنية لمتابعة الاحوال الجوية .
واضاف الشريف في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الجمعة ان جميع الجهات تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة الملاحظات التي ترد من المواطنين والتعامل معها بأسرع وقت .
واكد المحافظ على اهمية توخي الحيطة والحذر للسائقين بسبب تدني مدى الرؤية الافقية وتساقط الامطار الغزير داعيا المواطنين الى عدم الاقتراب من اماكن تشكل السيول والاودية القريبة من التجمعات السكانية .
--(بترا)
ع . ف/ح أ
26/01/2024 18:25:18
MENAFN28012024000117011021ID1107777534
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