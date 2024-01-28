عجلون : رفع الجاهزية لغرفة العمليات الرئيسية في المحافظة

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 26 كانون الثاني( بترا) – قال رئيس لجنة الطواريء محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف انه تم رفع الجاهزية العالية لغرفة العمليات الرئيسية بالتنسق والتعاون مع البلديات والدوائر الخدمية والامنية لمتابعة الاحوال الجوية .

واضاف الشريف في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الجمعة ان جميع الجهات تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة الملاحظات التي ترد من المواطنين والتعامل معها بأسرع وقت .

واكد المحافظ على اهمية توخي الحيطة والحذر للسائقين بسبب تدني مدى الرؤية الافقية وتساقط الامطار الغزير داعيا المواطنين الى عدم الاقتراب من اماكن تشكل السيول والاودية القريبة من التجمعات السكانية .

--(بترا)

ع . ف/ح أ

26/01/2024 18:25:18