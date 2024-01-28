غوتيريش يوجه بالتحقيق في ادعاءات مشاركة موظفين بالأونروا بهجمات تشرين الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 26 كانون الثاني (بترا)- وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، للتحقيق بادعاءات مشاركة موظفين في الأونروا، بهجمات 7 تشرين الأول.
وتوعد غوتيريش، بفصل الموظفين وملاحقتهم جنائيًّا، في حال ثبتت مشاركتهم المزعومة بالهجمات.
وقال بيان صدر عن الناطق الإعلامي، إن "الأمين العام استمع إلى إحاطة من المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، بشأن الادعاءات الخطيرة للغاية، عن تورط العديد من موظفي الأونروا في الهجمات"، التي وقعت في 7 تشرين الأول.
وبحسب البيان، فان غوتيريش "يشعر بالفزع من هذه الأخبار، وقد طلب من لازاريني التحقيق بهذه المسألة بسرعة، والتأكد من أن أي موظف في الأونروا يظهر أنه شارك أو حرّض على ما حدث في 7 تشرين الأول، أو في أي نشاط آخر، سيتم فصله على الفور وإحالته للملاحقة الجنائية المحتملة".
وقرر غوتيريش، حسب البيان، "إجراء مراجعة مستقلة عاجلة وشاملة للأونروا".
--(بترا)
م د/م د/ح أ
26/01/2024 17:46:09
MENAFN28012024000117011021ID1107777532
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.