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غوتيريش يوجه بالتحقيق في ادعاءات مشاركة موظفين بالأونروا بهجمات تشرين الأول

1/28/2024 7:09:39 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 26 كانون الثاني (بترا)- وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، للتحقيق بادعاءات مشاركة موظفين في الأونروا، بهجمات 7 تشرين الأول.
وتوعد غوتيريش، بفصل الموظفين وملاحقتهم جنائيًّا، في حال ثبتت مشاركتهم المزعومة بالهجمات.
وقال بيان صدر عن الناطق الإعلامي، إن "الأمين العام استمع إلى إحاطة من المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، بشأن الادعاءات الخطيرة للغاية، عن تورط العديد من موظفي الأونروا في الهجمات"، التي وقعت في 7 تشرين الأول.
وبحسب البيان، فان غوتيريش "يشعر بالفزع من هذه الأخبار، وقد طلب من لازاريني التحقيق بهذه المسألة بسرعة، والتأكد من أن أي موظف في الأونروا يظهر أنه شارك أو حرّض على ما حدث في 7 تشرين الأول، أو في أي نشاط آخر، سيتم فصله على الفور وإحالته للملاحقة الجنائية المحتملة".
وقرر غوتيريش، حسب البيان، "إجراء مراجعة مستقلة عاجلة وشاملة للأونروا".
--(بترا)
م د/م د/ح أ
26/01/2024 17:46:09

MENAFN28012024000117011021ID1107777532

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