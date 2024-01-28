معالجة 8 مواقع تجميع مياه الأمطار في بلدية الجنيد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 26 كانون الثاني (بترا) – عالجت كوادر بلدية الجنيد في قضاء صخرة بمحافظة عجلون 8 مواقع تجميع مياه أمطار كانت تشكل خطرًا كبيرًا على السلامة العامة للسكان.
وقال رئيس البلدية الدكتور مهدي المومني إن كوادر البلدية قامت بمعالجة هذه المواقع الخطيرة، عبر تركيب عبارات، وقنوات تصريف مياه تستوعب تساقط مياه الأمطار التي كانت هاجسًا مقلقًا لسكان المناطق القريبة من تجمع المياه.
وأشار المومني إلى أن المناطق التي تمت معالجتها هي منطقة أحمد الراضي جنوب مركز صحي صخرة وأبو نصري ومجاوريه ومذيب والعبيني ومصب العبارات في البركة الرومية وبيادر عبين وبركة الحميرا وأم الزريق والطوالبة ومحمد الذيب جنوب البلدية في صخرة، مبينًا أن هذه المواقع كانت تتعرض للفيضانات كل موسم مطري، وتشكل خطرًا على السكان ومجاوري هذه المناطق.
وثمن جهود ودور وتعاون كوادر البلدية الذين يواصلون العمل على مدار 24 ساعة لإنجاز الأعمال، وتقديم الخدمات المثلى للمواطنين في قضاء صخرة.
--(بترا)
ع . ف/م د/ح أ
26/01/2024 17:08:39
MENAFN28012024000117011021ID1107777530
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