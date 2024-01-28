معالجة 8 مواقع تجميع مياه الأمطار في بلدية الجنيد

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 26 كانون الثاني (بترا) – عالجت كوادر بلدية الجنيد في قضاء صخرة بمحافظة عجلون 8 مواقع تجميع مياه أمطار كانت تشكل خطرًا كبيرًا على السلامة العامة للسكان.

وقال رئيس البلدية الدكتور مهدي المومني إن كوادر البلدية قامت بمعالجة هذه المواقع الخطيرة، عبر تركيب عبارات، وقنوات تصريف مياه تستوعب تساقط مياه الأمطار التي كانت هاجسًا مقلقًا لسكان المناطق القريبة من تجمع المياه.

وأشار المومني إلى أن المناطق التي تمت معالجتها هي منطقة أحمد الراضي جنوب مركز صحي صخرة وأبو نصري ومجاوريه ومذيب والعبيني ومصب العبارات في البركة الرومية وبيادر عبين وبركة الحميرا وأم الزريق والطوالبة ومحمد الذيب جنوب البلدية في صخرة، مبينًا أن هذه المواقع كانت تتعرض للفيضانات كل موسم مطري، وتشكل خطرًا على السكان ومجاوري هذه المناطق.

وثمن جهود ودور وتعاون كوادر البلدية الذين يواصلون العمل على مدار 24 ساعة لإنجاز الأعمال، وتقديم الخدمات المثلى للمواطنين في قضاء صخرة.

--(بترا)

ع . ف/م د/ح أ

26/01/2024 17:08:39