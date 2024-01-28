3 وفيات و5 إصابات بحريق منزل في جرش

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الثاني (بترا)- تعاملت كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني جرش والشرطة، اليوم الجمعة، مع حريق شبّ داخل أحد المنازل السكنية، في منطقة المشيرفة بمحافظة جرش.
وبحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، نتج عن الحريق وفاة ثلاثة أشخاص اثر تعرضهم لحروق بالغة بالجسم، وإصابة خمسة أشخاص آخرين بحروق مختلفة، وضيق في التنفس، إثر استنشاقهم للغازات المنبعثة من الحريق.
وأضاف أن فرق الأطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل، فيما تولّت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ومن ثم نقلهم، وإخلاء الوفيات إلى مستشفى جرش الحكومي، مبينًا أن الإصابات قيد العلاج، وقد تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.
--(بترا)
ل م/م د/ح أ
26/01/2024 17:03:10
MENAFN28012024000117011021ID1107777529
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