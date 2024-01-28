3 وفيات و5 إصابات بحريق منزل في جرش

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الثاني (بترا)- تعاملت كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني جرش والشرطة، اليوم الجمعة، مع حريق شبّ داخل أحد المنازل السكنية، في منطقة المشيرفة بمحافظة جرش.

وبحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، نتج عن الحريق وفاة ثلاثة أشخاص اثر تعرضهم لحروق بالغة بالجسم، وإصابة خمسة أشخاص آخرين بحروق مختلفة، وضيق في التنفس، إثر استنشاقهم للغازات المنبعثة من الحريق.

وأضاف أن فرق الأطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل، فيما تولّت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ومن ثم نقلهم، وإخلاء الوفيات إلى مستشفى جرش الحكومي، مبينًا أن الإصابات قيد العلاج، وقد تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

--(بترا)

ل م/م د/ح أ

26/01/2024 17:03:10