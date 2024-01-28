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التجارة البحرية البريطانية: هجوم على سفينة قبالة السواحل اليمنية

1/28/2024 7:09:37 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 26 كانون الثاني (بترا)- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغاً بوقوع هجوم على سفينة، قبالة السواحل اليمنية.
وأضافت الهيئة في بيان، اليوم الجمعة، إن الحادث وقع على بعد 60 ميلا قبالة ساحل عدن اليمنية، وإن صاروخين انفجرا في المياه على مسافة من ميناء عدن.
ونصحت الهيئة السفن بالتنقل في المنطقة بحذر وإبلاغ الإدارة عن أي نشاط مشبوه.
--(بترا)
ر ش/م د/ح أ
26/01/2024 17:01:47

MENAFN28012024000117011021ID1107777528

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