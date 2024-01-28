التجارة البحرية البريطانية: هجوم على سفينة قبالة السواحل اليمنية
التاريخ
1/28/2024 7:09:37 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 26 كانون الثاني (بترا)- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغاً بوقوع هجوم على سفينة، قبالة السواحل اليمنية.
وأضافت الهيئة في بيان، اليوم الجمعة، إن الحادث وقع على بعد 60 ميلا قبالة ساحل عدن اليمنية، وإن صاروخين انفجرا في المياه على مسافة من ميناء عدن.
ونصحت الهيئة السفن بالتنقل في المنطقة بحذر وإبلاغ الإدارة عن أي نشاط مشبوه.
--(بترا)
ر ش/م د/ح أ
26/01/2024 17:01:47
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