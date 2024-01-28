زراعة البادية الشمالية الغربية تدعو للالتزام بالنصائح والإرشادات خلال الشتاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البادية الشمالية الغربية 26 كانون الثاني (بترا)- دعت مديرية زراعة لواء البادية الشمالية الغربية، مربي الثروة الحيوانية إلى التقيد بالنصائح والإرشادات الفنية لمواجهة المنخفضات الجوية بالشتاء.
وشددت المديرية على ضرورة التأكد من أن الحظائر، وأماكن التربية مقاومة للتسربات، ومحكمة الإغلاق لحمايتها، من الأمطار والرياح الباردة، داعية إلى ضرورة فحص الهياكل بانتظام لضمان عدم وجود تسربات أو أضرار وتصريف المياه بعيدًا عن الحظائر لتجنب تشكل السيول والبرك وتحسين نظام التصريف داخل الحظائر لتجنب تشكل برك المياه إضافة إلى استخدم مواد امتصاصية كالقش داخل الحظائر للحفاظ على ارضية جافة وتقليل التأثيرات السلبية للرطوبة ومتابعة عمليات التنظيف للمخلفات أولًا بأول، نظراً لطول فترة بقاء الحيوانات في الداخل إلى جانب استخدام حواجز إضافية كالشرائح البلاستيكية لتوفير حماية إضافية من الرياح الباردة والثلوج.
وأكدت المديرية، ضرورة تزويد الحيوانات بكميات إضافية من الأعلاف لتلبية احتياجاتها الحرارية المتزايدة، والتأكد من أن الأعلاف محفوظة في أماكن بعيدة عن الأمطار والثلوج، لضمان توفرها بشكل دائم والقيام بفحص الحيوانات بشكل دوري للتأكد من عدم وجود أعراض الإصابة بالأمراض الناتجة عن البيئة الرطبة، والاحتفاظ بمستلزمات الطوارئ كالأعلاف والأدوية اللازمة عند الحاجة.
ودعت مربي الثروة الحيوانية بالتواصل مع الطبيب البيطري بشكل منتظم لمتابعة حالة الحيوانات والحصول على استشارات صحية وضرورة تجهيز مكان مخصص ومناسب للعناية بالمواليد والامهات.
--(بترا)
ه ق/م د/ح أ
26/01/2024 16:58:50
MENAFN28012024000117011021ID1107777527
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