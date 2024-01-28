زراعة البادية الشمالية الغربية تدعو للالتزام بالنصائح والإرشادات خلال الشتاء

MENAFN - Jordan News Agency)

البادية الشمالية الغربية 26 كانون الثاني (بترا)- دعت مديرية زراعة لواء البادية الشمالية الغربية، مربي الثروة الحيوانية إلى التقيد بالنصائح والإرشادات الفنية لمواجهة المنخفضات الجوية بالشتاء.

وشددت المديرية على ضرورة التأكد من أن الحظائر، وأماكن التربية مقاومة للتسربات، ومحكمة الإغلاق لحمايتها، من الأمطار والرياح الباردة، داعية إلى ضرورة فحص الهياكل بانتظام لضمان عدم وجود تسربات أو أضرار وتصريف المياه بعيدًا عن الحظائر لتجنب تشكل السيول والبرك وتحسين نظام التصريف داخل الحظائر لتجنب تشكل برك المياه إضافة إلى استخدم مواد امتصاصية كالقش داخل الحظائر للحفاظ على ارضية جافة وتقليل التأثيرات السلبية للرطوبة ومتابعة عمليات التنظيف للمخلفات أولًا بأول، نظراً لطول فترة بقاء الحيوانات في الداخل إلى جانب استخدام حواجز إضافية كالشرائح البلاستيكية لتوفير حماية إضافية من الرياح الباردة والثلوج.

وأكدت المديرية، ضرورة تزويد الحيوانات بكميات إضافية من الأعلاف لتلبية احتياجاتها الحرارية المتزايدة، والتأكد من أن الأعلاف محفوظة في أماكن بعيدة عن الأمطار والثلوج، لضمان توفرها بشكل دائم والقيام بفحص الحيوانات بشكل دوري للتأكد من عدم وجود أعراض الإصابة بالأمراض الناتجة عن البيئة الرطبة، والاحتفاظ بمستلزمات الطوارئ كالأعلاف والأدوية اللازمة عند الحاجة.

ودعت مربي الثروة الحيوانية بالتواصل مع الطبيب البيطري بشكل منتظم لمتابعة حالة الحيوانات والحصول على استشارات صحية وضرورة تجهيز مكان مخصص ومناسب للعناية بالمواليد والامهات.

--(بترا)

ه ق/م د/ح أ

26/01/2024 16:58:50