الكنيسة الأرثوذكسية الرومية تحيي حجها السنوي في المغطس

MENAFN - Jordan News Agency)

البحر الميت 26 كانون الثاني(بترا)- أحيت الكنيسة الرومية الأرثوذكسية، صباح اليوم الجمعة، مراسم الحج السنوي لموقع معمودية السيد المسيح في المغطس بمنطقة البحر الميت بحضور رعايا الكنيسة في المملكة.

وترأس صلاة الحج بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن كيريوس ثيوفيلوس الثالث ، بمشاركة مطران الروم الأرثوذكس في الأردن خريستوفوروس والمتروبوليت فينذكتوس الوكيل البطريركي في بيت لحم ورئيس دير الظهور الإلهي في المغطس وعدد من المطارنة من دولة اليونان، بحضور وزراء ودبلوماسيين وشخصيات رسمية وعامة.

وقال البطريرك ثيوفيلوس، إننا نوجه الدعوة للعالم بزيارة المغطس والتبرك بالحج ومياه الأردن المباركة، مناشدًا العالم التحرك لوقف الحرب على غزة، وإيجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية بإقامة دولتها وعاصمتها القدس الشرقية.

ورفع مع المصلين، الدعاء والمباركة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حيث تحتفل الأردن هذا العام، بالذكرى الخامسة والعشرين لجلوس جلالته على العرش وتسلمه سلطاته الدستورية، داعين له بموفور الصحة والسلام.

وقدم البطريرك الشكر لسمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، والمبعوث الشخصي لجلالته، على جهوده الكبيرة المبذولة مع هيئة موقع المغطس التي يرأسها، إذ يحتفلون هذا العام باليوبيل الفضي للموقع، مشيدًا بجهود هيئة تنشيط السياحة والجيش العربي والأجهزة الأمنية ووسائل الأعلام المختلفة المحلية والعالمية، والإكليروس والشبيبات والمجموعات الكشفية في تنظيم مراسم الحفل السنوي وتوفير الخدمات كافة.

--(بترا)

رخ/م د/ح أ

26/01/2024 16:42:29