الكنيسة الأرثوذكسية الرومية تحيي حجها السنوي في المغطس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البحر الميت 26 كانون الثاني(بترا)- أحيت الكنيسة الرومية الأرثوذكسية، صباح اليوم الجمعة، مراسم الحج السنوي لموقع معمودية السيد المسيح في المغطس بمنطقة البحر الميت بحضور رعايا الكنيسة في المملكة.
وترأس صلاة الحج بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن كيريوس ثيوفيلوس الثالث ، بمشاركة مطران الروم الأرثوذكس في الأردن خريستوفوروس والمتروبوليت فينذكتوس الوكيل البطريركي في بيت لحم ورئيس دير الظهور الإلهي في المغطس وعدد من المطارنة من دولة اليونان، بحضور وزراء ودبلوماسيين وشخصيات رسمية وعامة.
وقال البطريرك ثيوفيلوس، إننا نوجه الدعوة للعالم بزيارة المغطس والتبرك بالحج ومياه الأردن المباركة، مناشدًا العالم التحرك لوقف الحرب على غزة، وإيجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية بإقامة دولتها وعاصمتها القدس الشرقية.
ورفع مع المصلين، الدعاء والمباركة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حيث تحتفل الأردن هذا العام، بالذكرى الخامسة والعشرين لجلوس جلالته على العرش وتسلمه سلطاته الدستورية، داعين له بموفور الصحة والسلام.
وقدم البطريرك الشكر لسمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، والمبعوث الشخصي لجلالته، على جهوده الكبيرة المبذولة مع هيئة موقع المغطس التي يرأسها، إذ يحتفلون هذا العام باليوبيل الفضي للموقع، مشيدًا بجهود هيئة تنشيط السياحة والجيش العربي والأجهزة الأمنية ووسائل الأعلام المختلفة المحلية والعالمية، والإكليروس والشبيبات والمجموعات الكشفية في تنظيم مراسم الحفل السنوي وتوفير الخدمات كافة.
--(بترا)
رخ/م د/ح أ
26/01/2024 16:42:29
MENAFN28012024000117011021ID1107777526
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