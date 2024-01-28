اتحاد الطائرة يفتح باب تسجيل الإعلاميين الراغبين بتغطية بطولة الأندية العربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الثاني (بترا)- أعلن اتحاد الكرة الطائرة عن فتح باب التسجيل للإعلاميين الراغبين بتغطية بطولة الأندية العربية الـ42 للكرة الطائرة.

وتستضيف الأردن البطولة، بمشاركة العديد من الأندية العربية والمقامة خلال الفترة من 17 ولغاية 29 شباط المقبل.

ونوه الاتحاد في بيانه إلى أن باب التسجيل يغلق عند الساعة 6 من مساء يوم الخميس 15 شباط المقبل.

وأرفق الاتحاد رابط موقع التسجيل المعتمد.

--(بترا)

ض ع/م د/ح أ

26/01/2024 16:18:01