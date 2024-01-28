اتحاد الطائرة يفتح باب تسجيل الإعلاميين الراغبين بتغطية بطولة الأندية العربية

اتحاد الطائرة يفتح باب تسجيل الإعلاميين الراغبين بتغطية بطولة الأندية العربية
التاريخ
1/28/2024 7:09:32 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الثاني (بترا)- أعلن اتحاد الكرة الطائرة عن فتح باب التسجيل للإعلاميين الراغبين بتغطية بطولة الأندية العربية الـ42 للكرة الطائرة.
وتستضيف الأردن البطولة، بمشاركة العديد من الأندية العربية والمقامة خلال الفترة من 17 ولغاية 29 شباط المقبل.
ونوه الاتحاد في بيانه إلى أن باب التسجيل يغلق عند الساعة 6 من مساء يوم الخميس 15 شباط المقبل.
وأرفق الاتحاد رابط موقع التسجيل المعتمد.
--(بترا)
ض ع/م د/ح أ
26/01/2024 16:18:01
MENAFN28012024000117011021ID1107777525
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.