محكمة العدل الدولية ترفض طلب إسرائيل برد الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا (بترا)

محكمة العدل الدولية ترفض طلب إسرائيل برد الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا (بترا)
التاريخ
1/28/2024 7:09:32 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عاجل/ محكمة العدل الدولية ترفض طلب إسرائيل برد الدعوى الموفوعة من جنوب أفريقيا (بترا)
26/01/2024 15:25:43
MENAFN28012024000117011021ID1107777517
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