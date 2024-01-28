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محكمة العدل الدولية ترفض طلب إسرائيل برد الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا (بترا)

1/28/2024 7:09:32 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عاجل/ محكمة العدل الدولية ترفض طلب إسرائيل برد الدعوى الموفوعة من جنوب أفريقيا (بترا)
26/01/2024 15:25:43

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