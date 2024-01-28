الهلال الأحمر بغزة: عائلات تضطر للنوم على الأرض نتيجة نقص الخيام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الثاني (بترا)- أكد الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، وجود الكثير من العائلات في قطاع غزة تضطر للنوم على الأرض نظرا لنقص الخيام المتاحة.

وأشار في منشور عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الجمعة، إلى ضرورة إجبار الإحتلال الإسرائيلي على فتح معبر إنساني دائم لتأمين احتياجات السكان، مضيفا أن الإحتلال يحول دون وصول المساعدات الغذائية والإغاثية إلى شمال القطاع.

في سياق منفصل، ذكر الهلال الأحمر أن قوات الإحتلال استهدفت اليوم الجمعة للمرة الثانية على التوالي بوابة ومحيط مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر في خانيونس، ما أدى لوقوع إصابات تعجز الأطقم الإسعافية عن الوصول إليهم.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

26/01/2024 15:01:20