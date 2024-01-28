الهلال الأحمر بغزة: عائلات تضطر للنوم على الأرض نتيجة نقص الخيام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 كانون الثاني (بترا)- أكد الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة، وجود الكثير من العائلات في قطاع غزة تضطر للنوم على الأرض نظرا لنقص الخيام المتاحة.
وأشار في منشور عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الجمعة، إلى ضرورة إجبار الإحتلال الإسرائيلي على فتح معبر إنساني دائم لتأمين احتياجات السكان، مضيفا أن الإحتلال يحول دون وصول المساعدات الغذائية والإغاثية إلى شمال القطاع.
في سياق منفصل، ذكر الهلال الأحمر أن قوات الإحتلال استهدفت اليوم الجمعة للمرة الثانية على التوالي بوابة ومحيط مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر في خانيونس، ما أدى لوقوع إصابات تعجز الأطقم الإسعافية عن الوصول إليهم.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
26/01/2024 15:01:20
MENAFN28012024000117011021ID1107777515
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