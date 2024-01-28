الغذاء والدواء: ضبط حقن تنحيف مهربة تسوّق إلكترونيًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 كانون الثاني (بترا)- ضبطت كوادر الرقابة والتفتيش في مديرية الدواء بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع مرتبات الشرطة الملكية لحماية البيئة وكوادر مكافحة التهريب، كمية كبيرة من حقن التنحيف غير المسجلة أصوليًا لدى المؤسسة والمهربة من دولة مجاورة.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات في بيان للمؤسسة، اليوم الجمعة، إن قيمة الحقن قدرت بنحو خمسين ألف دينار أردني، وتم ضبطها داخل إحدى المركبات في محافظة العاصمة، من دون مراعاة ظروف النقل والتخزين المبردة اللازم توافرها لمثل هذا النوع من الحقن، كما أنها لا تصرف إلا بوصفة طبية.

وأشار مهيدات إلى أن الحقن المذكورة يتم تسويقها وترويجها إلكترونيًا عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه تم تحديد مصدرها وضبطها ضمن عمليات رقابية نوعية ومتابعة حثيثة استمرت منذ فترة ورصد دوري لإعلانات مثل هذه الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال الصيادلة المفتشين في قسم الرقابة والتفتيش في مديرية الدواء.

وأوضح أنه تمت مصادرة الحقن والتحفظ عليها تمهيدا لإتلافها حسب الأصول، ومباشرة إجراءات تحويل الصفحة الإلكترونية المروجة للحقن إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية- إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام وتحويل أصحاب العلاقة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

ودعت المؤسسة إلى شراء الأدوية من الأماكن الموثوقة المخصصة لبيعها مثل الصيدليات والمستشفيات كونها تخضع لإشراف ورقابة دورية من قبل مفتشي المؤسسة وتهيب بالأخوة المواطنين التواصل معها في حال وجود أية ملاحظة أو استفسار أو شكوى، بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني ... وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000)

--(بترا)

ع د/م د/أس

26/01/2024 14:56:43