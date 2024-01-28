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موسكو: واشنطن رفضت مشاركة دبلوماسيين روس باجتماع المجلس الدولي للحبوب

1/28/2024 7:09:30 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 26 كانون الثاني (بترا)-أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن أن السلطات الأمريكية رفضت السماح لدبلوماسيين روس بالمشاركة في اجتماع المجلس الدولي للحبوب بولاية لويزيانا.
وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي: "مجددا نلفت انتباه الدوائر العامة ووسائل الإعلام إلى أن تقييد السفر الرسمي للسفارة الروسية داخل أراضي الولايات المتحدة، يتزايد باستمرار. عدد حالات رفض الخارجية الأميركية لطلبات السفارة الروسية في واشنطن".
وأضاف البيان :"تم منع مشاركة الدبلوماسيين الروس باجتماع المجلس الدولي للحبوب، تظهر الولايات المتحدة بوضوح أنها مستعدة لانتهاك التزاماتها باعتبارها الدولة المضيفة للاجتماعات متعددة الأطراف".
--(بترا)
س ح/م د/أس
26/01/2024 14:52:17

MENAFN28012024000117011021ID1107777512

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