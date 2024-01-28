موسكو: واشنطن رفضت مشاركة دبلوماسيين روس باجتماع المجلس الدولي للحبوب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 26 كانون الثاني (بترا)-أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن أن السلطات الأمريكية رفضت السماح لدبلوماسيين روس بالمشاركة في اجتماع المجلس الدولي للحبوب بولاية لويزيانا.
وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي: "مجددا نلفت انتباه الدوائر العامة ووسائل الإعلام إلى أن تقييد السفر الرسمي للسفارة الروسية داخل أراضي الولايات المتحدة، يتزايد باستمرار. عدد حالات رفض الخارجية الأميركية لطلبات السفارة الروسية في واشنطن".
وأضاف البيان :"تم منع مشاركة الدبلوماسيين الروس باجتماع المجلس الدولي للحبوب، تظهر الولايات المتحدة بوضوح أنها مستعدة لانتهاك التزاماتها باعتبارها الدولة المضيفة للاجتماعات متعددة الأطراف".
--(بترا)
س ح/م د/أس
26/01/2024 14:52:17
MENAFN28012024000117011021ID1107777512
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